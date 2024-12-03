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Долар США зміцнюється до основних валют
16:15 02.12.2024 |
Долар США зміцнюється до євро, фунта та єни на торгах у понеділок.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,58%, ширший WSJ Dollar Index - 0,49%.
Зростанню долара в понеділок сприяла заява обраного президента США Дональда Трампа про готовність запровадити 100-відсоткові мита на імпорт товарів із країн БРІКС, якщо вони спробують створити альтернативну долару валюту, пише Trading Economics.
Попередження, опубліковані Трампом у соціальних медіа в суботу, "вказують на те, що сила долара буде ключовою темою для нової адміністрації", зазначають аналітики Deutsche Bank.
Євро впав на 0,7%, до $1,0506, на тлі політичної напруженості у Франції, де представники ультраправої партії пригрозили винести вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Мішеля Барньє через розбіжності з приводу державного бюджету.
Тим часом заяви представника ЄЦБ Мартіньша Казакса підігріли очікування додаткового зниження процентних ставок. Судячи з котирувань, на ринках припускають, що в грудні ключову ставку ЄЦБ може бути знижено на 50 базисних пунктів, хоча її зниження на 25 б. п., як і раніше, вважається більш імовірним.
Слабкість зростання економіки єврозони, уповільнення інфляції у сфері послуг і побоювання введення нових мит з боку США погіршують становище євро, який у листопаді втратив 3% до американського долара, показавши найгіршу динаміку більш ніж за рік.
Фунт трохи відновився до долара після падіння в листопаді до мінімуму за шість місяців, але в понеділок торгується зі зниженням на 0,5%, на рівні $1,2676 проти $1,2736 за підсумками минулого тижня.
Роздрібний продаж у Великій Британії в жовтні впав сильніше за прогнози, на 0,7%. Попередні індекси PMI також не виправдали сподівань, показали незначний спад ділової активності у Великій Британії в листопаді. Тим часом інфляція в жовтні прискорилася до максимальних за шість місяців 2,3% з 1,7% у вересні, перевищивши визначений Банком Англії цільовий рівень і прогноз ринку 2,2%.
Курс американського долара в парі з японською єною зріс до 150,29 єни зі 149,75 єни на закриття попередніх торгів. Глава Банку Японії Кадзуо Уеда заявив минулої суботи, що чергове підвищення ключової ставки "наближається", оскільки ситуація в економіці розвивається відповідно до очікувань ЦБ.
Пара долар/офшорний юань у понеділок торгується на рівні 7,2837 юаня проти 7,2494 юаня на закриття ринку в п'ятницю.
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