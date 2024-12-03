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В НБУ запевняють, що зупинилося скорочення проблемних кредитів

13:12 02.12.2024 |

Фінанси

 

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі протягом жовтня майже не змінилася та перебувала на рівні 32% станом на 1 листопада 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Низка банків у жовтні продовжувала скорочувати обсяги NPL, а в деяких банках спостерігався приріст. Зокрема, зріс обсяг проблемних кредитів у приватних банках - на 2 млрд грн на місяць.

Додатковим фактором призупинення скорочення NPL стало певне зниження обсягу гривневого кредитного портфеля бізнесу, насамперед через сезонне зниження попиту на позикові кошти та погашення кредитів агровиробників (частка в чистому портфелі гривневих бізнес-кредитів - майже 21%), що спостерігалося і восени 2023 року. Приріст обсягу кредитів продовжувався в інших галузях: харчова промисловість, фінансові послуги та торгівля. Тож активне кредитування бізнесу продовжується, стверджують у НБУ.

Загалом за 10 місяців 2024 року обсяг NPL у банках скоротився на 7,2 млрд грн, а обсяг наданих банками кредитів зріс на 149,4 млрд грн.Частка непрацюючих кредитів фізичних осіб станом на 1 листопада 2024 року становила 17%, бізнесу - 41% (25% без урахування боргів ексвласників ПриватБанку та старих боргів до кризи 2014 - 2016 років).

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка NPL в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року: з 55 до 27% станом на 1 березня 2022 року.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: кредит
 

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