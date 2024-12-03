Європейські ринки акцій в основному знижуються, дешевшають акції автовиробників

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно знижуються на торгах у понеділок, дешевшають акції автовиробників.

Трейдери стежать за ситуацією у Франції через загострення політичної напруженості в країні на тлі обговорення бюджету на 2025 рік.

Французька ультраправа партія "Національне об'єднання" має намір голосувати за винесення вотуму недовіри уряду через те, що він не врахував її вимог до законопроекту про бюджет, заявив лідер цієї партії Жордан Барделла в понеділок в ефірі радіостанції RTL.

Пізніше у понеділок Національні збори, нижня палата парламенту Франції розгляне законопроект про бюджет. Раніше прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє заявив, що у разі несхвалення законопроекту в парламенті він скористається статтею конституції, згідно з якою уряд може ухвалити законопроект, не вдаючись до голосування.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11:40 EET у понеділок опустився на 0,1% - до 509,75 пункту.

Німецький DAX знизився на 0,17%, британський FTSE 100 - на 0,05%, французький CAC 40 - на 0,99%, італійський FTSE MIB - на 0,78%. При цьому іспанська IBEX 35 додає 0,42%.

Значення листопадових індексів менеджерів із закупівель (PMI), опубліковані в понеділок, показали спад активності, що продовжується, в промисловому секторі найбільших економік єврозони.

Так, в Італії промисловий PMI впав минулого місяця до 44,5 пунктів з 46,9 пунктів у жовтні, у Франції - до 43,1 пунктів (попередньо - 43,2 пунктів) з 44,5 пунктів, у Німеччині - залишився на рівні 43 пункти (попередньо - 43,2 пункти). Значення індексів нижче 50 пунктів свідчать про спад активності.

Промисловий PMI у єврозоні загалом у листопаді опустився до 45,2 пункту з 46 пунктів у жовтні.

Тим часом, в Іспанії промисловий PMI минулого місяця залишився вищим за 50 пунктів, хоча й знизився (до 53,1 пункту з жовтневих 54,5 пункту).

Акції Stellantis втрачають у ціні 8,3% на торгах у Мілані у понеділок на інформації про відставку головного виконавчого директора автомобільного концерну Карлоса Тавареса. Рада директорів Stellantis прийняла відставку Тавареса, який очолював компанію близько чотирьох років, 1 грудня, йдеться у прес-релізі компанії. Термін його п'ятирічного контракту на посаді CEO компанії спливав на початку 2026 року.

Папери Volkswagen AG подешевшали на 1,3%. Працівники дев'яти підприємств VW у Німеччині, зокрема, у Вольфсбурзі, розпочинають попереджувальний страйк, у рамках якого зупинять роботу на кілька годин. Робітники протестують проти плану закриття заводів VW у ФРН.

Вартість акцій Mercedes-Benz опустилася на 0,8%, італійських Ferrari та Iveco на 0,8% та 1,4% відповідно, французької Renault - на 3,2%.

У Парижі також помітно дешевшають папери фінкомпаній, у тому числі Societe Generale (-2,1%), Credit Agricole (-1,9%), BNP Paribas (-1,4%), AXA (-1,1%) .

У Лондоні різко дешевшають акції будівельних компаній Persimmon (-3,8%), Vistry Group (-3,6%), Taylor Wimpey (-2,1%). Помітне зниження також демонструють папери золотодобувних компаній Fresnillo (-0,4%) та Endeavour Mining (-1,4%).