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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6081 грн/$1
12:59 02.12.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 2 грудня 2024 року.
|Показник
|29.11.2024
|02.12.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5833
|41.6081
|0.06
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 2 грудня- 41,5847 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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