НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6081 грн/$1

За словами президента, Паліса - бойовий командир 93-ї бригади "Холодний Яр", який добре розуміє, що відбувається у бригадах та на фронті. "Мені потрібна саме така людина, щоб точно знати у щоденному режимі інформацію прямо з фронту", - додав Зеленський.