Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк у листопаді скоротив продаж валюти для підтримки курсу гривні

12:36 02.12.2024 |

Фінанси

Нацбанк у листопаді скоротив продаж валюти для підтримки курсу гривні

 

Чистий продаж доларів Національним банком у листопаді скоротився до $2,73 млрд порівняно з $3,43 млрд у жовтні, $3,21 млрд у вересні та $2,68 млрд у серпні.

Про це свідчать дані регулятора.

Зокрема, Нацбанк продав минулого місяця $2,736 млрд, а купив лише $4 млн.Загалом із початку року регулятор продав на міжбанку близько $29,53 млрд.

За словами першого заступника керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка, у листопаді Україна отримала $6,48 млрд допомоги від міжнародних партнерів. Тож, за результатами останнього місяця осені можна очікувати зростання валютних резервів.

Як повідомлялося, у жовтні Нацбанк продав рекордний обсяг валюти з початку року - $3,43 мільярда.

У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив - лише $0,22 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5847
  0,0109
 0,03
EUR
 1
 43,9010
  0,0384
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2521  0,02 0,04 41,8892  0,02 0,05
EUR 43,6304  0,05 0,12 44,3863  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6500  0,06 0,16 41,6750  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес