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Активи небанківських фінустанов у третьому кварталі зросли на 5,7% - Нацбанк
10:35 02.12.2024 |
Загальні обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг у липні - вересні 2024 року збільшилися на 5,7%. Зростання активів зафіксовано в усіх сегментах ринку, крім кредитних спілок.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у щоквартальному огляді небанківського фінансового сектору, повідомляє Національний банк України.
"Найбільше зростання за квартал зафіксовано у фінансових компаній - на 6,4%. Обсяг активів страховиків зріс на 3,7%, зросли активи ломбардів. Натомість обсяг активів кредитних спілок скорочувався два квартали поспіль", - йдеться у повідомленні.
Зауважується, що частка небанківських фінансових установ під наглядом НБУ в активах фінсектору зросла до 10,1%.
У III кварталі 2024 року активи страховиків життя залишилися майже незмінними, натомість активи ризикових страховиків зросли на 6% порівняно з попереднім кварталом, незважаючи на вихід із ринку 14 компаній. Премії ризикових страховиків зростали два квартали поспіль (+12% до попереднього кварталу та +10% до III кварталу попереднього року).
Обсяг активів фінансових компаній у липні - вересні зріс на 6,4%, попри вихід з ринку 40 установ, переважно за рішенням регулятора. Обсяги більшості основних видів фінансових послуг, крім лізингу, помітно знизилися. За січень - вересень 2024 року фінансові компанії згенерували рекордні прибутки. Понад половину прибутку сегмента заробила державна установа "Укрфінжитло" - оператор програми "єОселя".
Крім того, у III кварталі тривало зменшення активів кредитних спілок та їх кількості. Обсяг нових кредитів за квартал зменшився на 12% через сезонне скорочення обсягів кредитів підприємцям-аграріям.
Діяльність ломбардів продовжувала розвиватися - обсяги активів та нових кредитів дещо зросли. Доходи від надання фінансових послуг збільшилися, що зробило сегмент прибутковим.
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