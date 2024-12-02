Долар зростає на тлі невизначеності щодо ставок і митних загроз

Долар знову піднявся в понеділок на тижні, який стає критично важливим для перспективи зниження ставок в США, отримуючи при цьому словесну підтримку від новообраного президента США Дональда Трампа.

Несподівано змінивши тон, Трамп у суботу зажадав, щоб країни-члени БРІКС взяли на себе зобов'язання не створювати нову валюту і не підтримувати іншу валюту, яка могла б замінити долар або зіткнуться зі 100%-ми митами.

Це ознаменувало відхід від його попередніх заяв про необхідність послаблення долара для боротьби з торговельними війнами, і китайський юань швидко впав до тримісячного мінімуму на рівні 7,2662 за долар, тоді як індійська рупія досягла рекордного мінімуму.

Політична невизначеність у Франції посилила тиск на євро, який знизився на 0,4% до $1,0532 після того, як минулого тижня підскочив на 1,5% і віддалився від річного мінімуму на рівні $1,0425.

Індекс долара зріс до 106,170, завершивши листопад з ростом на 1,8%, навіть після падіння минулого тижня.

«Враховуючи стійкість американської економіки та погіршення прогнозів в інших країнах, ми не вважаємо, що це початок більш глибокого падіння долара, - сказав Йонас Гольтерманн, заступник головного ринкового економіста Capital Economics.

«Але планка для подальшого зсуву очікуваних процентних ставок на користь США в найближчій перспективі досить висока», - додав він. «Період консолідації до кінця року виглядає для нас найбільш вірогідним сценарієм, хоча протягом 2025 року ризики залишаються перекошеними на користь долара».

Ключовим фактором для прогнозу ставок буде звіт по зайнятості за листопад, який вийде в п'ятницю, де середні прогнози свідчать про зростання на 195 000 після жовтневого звіту про погоду і страйки, який також може бути переглянутий з огляду на низький відсоток відповідей в цьому опитуванні.

Рівень безробіття підвищився до 4,2% з 4,1%, що має утримати Федеральний резерв на курсі на зниження ставки на 25 базисних пунктів 18 грудня.

Ринки припускають, що ймовірність такого пом'якшення становить 65%, хоча вони також передбачають ще лише два зниження ставок до кінця 2025 року.

Цього тижня мають виступити багато чиновників ФРС, в тому числі голова ФРС Джером Пауелл в середу, а інші дані включають опитування у сфері виробництва та послуг.

Долар відновив 0,4% по відношенню до єни до 150,71, втративши 3,3% минулого тижня, що є найгіршим показником з липня. Підтримка знаходиться на рівні 149,47, а опір - на 151,53.

На вихідних глава Банку Японії Кадзуо Уеда заявив, що наступне підвищення процентної ставки «наближається в тому сенсі, що економічні дані йдуть в правильному напрямку», після того, як були опубліковані дані про те, що інфляція в Токіо зросла в жовтні.

Дані, опубліковані в понеділок, показали, що інвестиції в бізнес зросли на 8,1% в третьому кварталі, що спонукає ринки оцінювати 63% ймовірність того, що Банк Японії підвищить ставку на чверть пункту до 0,5% на своєму засіданні 18-19 грудня.

Економіст Barclays Крістіан Келлер сказав, що цього тижня дані по заробітній платі повинні показати подальше зростання, і всі ознаки вказують на ще один сильний раунд підвищення заробітної плати «shunto» в лютому.

«Картина заробітної плати та інфляції продовжує підтримувати подальше підвищення ставок, хоча рішення Банку Японії в грудні чи січні залишається відкритим питанням», - додав він.

Європейський центральний банк, як очікується, знизить ставки в цьому місяці, причому ринки мають на увазі 27% ймовірність того, що він може навіть знизити ставку на 50 базисних пунктів 12 грудня.

Політична невизначеність є ще одним гальмом для єдиної валюти, оскільки інвестори чекають, чи зможе уряд Франції пережити цей тиждень неушкодженим.

Лідери французького ультраправого Національного об'єднання заявили в неділю, що уряд відкинув їхні заклики до більших бюджетних поступок, що підвищує шанси на вотум недовіри в найближчі дні, який може повалити прем'єр-міністра Мішеля Барньє.

Загроза дедалі більшого бюджетного дефіциту призвела до того, що прибутковість французьких облігацій зрівнялася з прибутковістю грецьких, а спред між ними та німецькими досягнув найвищого рівня з 2012 року.