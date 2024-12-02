Нацбанк за тиждень продав понад 708 мільйонів доларів

За тиждень із 25 по 29 листопада Національний банк України продав на міжбанку 708,5 млн дол., при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 18 по 22 листопада Нацбанк продав 590 млн дол., що на 118,5 млн дол. більше, ніж минулого тижня. При цьому Нацбанк другий тиждень не купує валюти.

Загалом з початку року Нацбанк продав майже 29,7 млрд. дол., тоді як купив 125,6 млн. дол.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.