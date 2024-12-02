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Нацбанк за тиждень продав понад 708 мільйонів доларів
07:59 02.12.2024 |
За тиждень із 25 по 29 листопада Національний банк України продав на міжбанку 708,5 млн дол., при цьому не купував валюту.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 18 по 22 листопада Нацбанк продав 590 млн дол., що на 118,5 млн дол. більше, ніж минулого тижня. При цьому Нацбанк другий тиждень не купує валюти.
Загалом з початку року Нацбанк продав майже 29,7 млрд. дол., тоді як купив 125,6 млн. дол.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
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