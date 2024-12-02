Акції в Азії ростуть на оптимістичних індексах ділової активності в Китаї; загроза мит Трампа обмежує зростання

Більшість фондових ринків Азії зросли в понеділок, причому китайські ринки лідирували після низки позитивних показників ділової активності в країні, хоча загальне зростання стримували погрози нових мит з боку новообраного президента США Дональда Трампа.

Регіональні ринки позитивно відреагували на рекордно високе закриття Волл-стріт у п'ятницю, оскільки інвестори продовжували ставити на те, що Федеральний резерв знизить ставки пізніше в грудні. Але ф'ючерси на американські фондові індекси знизилися на торгах в Азії після митних погроз Трампа.

Індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли на 0,5% і 0,8% відповідно, в той час як гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,2%.

У листопаді виробнича активність у Китаї зросла: індекс ділової активності у виробничому секторі від Caixin Manufacturing PMI зріс до 50,3 з 50,1 у жовтні, свідчать дані, опубліковані в понеділок. Це найвищий показник з червня, зумовлений збільшенням обсягів виробництва та нових замовлень, що відображає позитивні наслідки нещодавніх заходів державного стимулювання.

Урядові дані PMI, опубліковані на вихідних, також показали, що виробничий сектор Китаю в листопаді зріс трохи більше, ніж очікувалося.

Позитивні показники з'явилися після того, як з кінця вересня Пекін розгорнув низку агресивних стимулюючих заходів для підтримки економічного зростання. Наразі інвестори очікують від Китаю більшої підтримки, особливо в умовах посилення торговельних суперечностей за часів Трампа.

Зростання на азійських ринках стримувалося погрозами Трампа запровадити 100% мита на товари з країн БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки), якщо вони намагатимуться підірвати долар США, створюючи або підтримуючи альтернативні валюти. Трамп підкреслив, що країни, які намагатимуться замінити долар у світовій торгівлі, зіткнуться з серйозними економічними наслідками, фактично втративши доступ до американського ринку.

Це сталося після того, як минулого тижня Трамп пообіцяв запровадити вищі імпортні мита проти Китаю, Мексики та Канади, що може спровокувати нову торговельну війну між найбільшими економіками світу.

Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 0,2%, а філіппінський PSEi Composite - на 0,8%.

Малайзійський індекс FTSE Malaysia KLCI виріс на 0,5%, а індонезійський Jakarta Stock Exchange Composite Index піднявся на 0,2%, тоді як індійський Nifty 50 Futures знизився на 0,2%.

В Японії індекс Nikkei 225 виріс на 0,2%, а TOPIX - на 0,4%, незважаючи на дані, що свідчать про скорочення промислової активності в країні п'ятий місяць поспіль у листопаді.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,1% після того, як дані показали, що роздрібні продажі в країні в жовтні зросли більше, ніж очікувалось, завдяки вищим дискреційним витратам.

Цього тижня ринки будуть зосереджені на безлічі ключових економічних показників, які дадуть більше інформації про процентні ставки в США і світі. Австралія опублікує дані по валовому внутрішньому продукту за третій квартал в середу.

Голова ФРС Джером Пауелл виступить в середу, в той час як ключові дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі США за листопад також будуть опубліковані пізніше цього тижня.

Резервний банк Індії (NS:BOI) також прийме рішення щодо своїх ключових процентних ставок в п'ятницю, і, як очікується, залишить їх без змін на тлі стійкої індійської інфляції.