S&P 500, Dow закрилися з рекордними максимумами на технологіях, рітейл в центрі уваги

Індекси S&P 500 та Dow Jones Industrial Average досягли рекордних максимумів під час скороченої сесії «Чорної п'ятниці» завдяки акціям технологічних компаній, таких як Nvidia, в той час як роздрібна торгівля була в центрі уваги, оскільки розпочався сезон святкових покупок.

Акції інформаційних технологій допомогли зростанню індексу S&P 500 та «блакитних фішок» Dow, чому також сприяли акції промислових компаній.

Акції Nvidia зросли на 2%, а Tesla - на 3,7%.

Інвестори стежили за реакцією покупців на великі знижки Чорної п'ятниці. Аналітики Adobe підрахували, що споживачі витратять рекордні $10,8 млрд на онлайн-покупки, що на 9,9% більше, ніж на Чорну п'ятницю минулого року.

Акції Target зросли на 1,7%, а Macy's - на 1,8%.

Індекс S&P 500 виріс на 0,56% до 6 032,44 пунктів після того, як побив свій внутрішньоденний рекорд у 6 025,42, встановлений 26 листопада.

Промисловий індекс Dow Jones піднявся на 0,42% до 44 910,65 пунктів. Індекс Nasdaq зріс на 0,83% до 19 218,17 пунктів.

«Роздрібні торговці багато імпортують. Рівень запасів дуже важливий для їхньої прибутковості та здатності контролювати маржу, тому вони будуть однією з галузей, що опиняться під перехресним вогнем (мит)», - сказав Росс Мейфілд, інвестиційний стратег Baird.

«Але поки що ... (ситуація) виглядає досить добре для розпродажу в Чорну п'ятницю і Кіберпонеділок».

Акції виробників мікросхем відновилися після падіння в середу, в результаті чого індекс Філадельфійської фондової біржі SE Semiconductor виріс на 1,5%.

Індекс Russell 2000 з малою капіталізацією також виріс на 0,4%, оскільки прибутковість казначейських облігацій відступила від багатомісячних максимумів.

Основні індекси Волл-стріт в середу закрилися нижче, причому Nasdaq очолив зниження, оскільки акції технологічних компаній впали напередодні Дня подяки через побоювання, що Федеральна резервна система може бути обережною щодо зниження ставок після стабільно високих даних по інфляції в США.

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах в США на початку цього місяця, а також здобуття його Республіканською партією більшості в обох палатах Конгресу стали останнім поштовхом для акцій.

Інвестори встановлювали ціни, очікуючи, що політика Трампа, спрямована на підтримку бізнесу, може стимулювати економічне зростання та корпоративні прибутки. Однак переважали побоювання, що вона також може спровокувати інфляцію, сповільнити темпи зниження ставок ФРС і негативно вплинути на глобальне зростання.

Трейдери очікують, що центральний банк США знизить вартість запозичень на 25 базисних пунктів на своєму грудневому засіданні, але вбачають, що він призупинить зниження ставок в січні, як показав FedWatch Tool від CME Group.

Акції криптовалют виросли на тлі зростання біткоїна, збільшивши котирування MARA Holdings на 1,9%.

Акції Applied Therapeutics впали на 76% після того, як Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США відмовилося схвалити його препарат для лікування рідкісного генетичного захворювання обміну речовин.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 2,46 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 386 нових максимумів і 63 нових мінімуми.

Індекс S&P 500 показав 31 новий 52-тижневий максимум і не зафіксував жодного нового мінімуму, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 116 нових максимумів і 31 новий мінімум.

Обсяг торгів на американських біржах склав 8,15 мільярдів акцій протягом скороченого торгового тижня, порівняно з приблизно 15 мільярдами в середньому за останні 20 торгових днів.

За тиждень S&P 500 зріс на 1,06%, Nasdaq - на 1,13%, а Dow - на 1,39%. Індекс Russell 2000 Small Cap виріс на 1,48% після досягнення рекордного максимуму на початку тижня.