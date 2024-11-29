Ринки акцій Європи закрилися в плюсі в п'ятницю, німецький DAX додав 1%

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зросли за підсумками торгів у п'ятницю, інвестори оцінювали масу статданих з країн єврозони і корпоративні новини.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 збільшився на 0,58%, до 510,25 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,07%, німецький DAX - 1,03%, французький CAC 40 - 0,78%, італійський FTSE MIB - 0,46%, іспанський IBEX 35 - 0,26%.

Як стало відомо в п'ятницю, роздрібний продаж у Німеччині в жовтні скоротився на 1,5% відносно попереднього місяця, показавши найгіршу динаміку з жовтня 2022 року. Аналітики в середньому очікували зниження на 0,3%, за даними Trading Economics.

Тим часом споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у листопаді збільшилися на 1,7% у річному вираженні, за попередніми даними. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з жовтнем, коли ціни зросли на 1,6%, і збіглася з консенсус-прогнозом аналітиків.

Споживчі витрати у Франції в жовтні скоротилися на 0,4% порівняно з вереснем, хоча аналітики очікували збереження показника на рівні попереднього місяця.

Економіка Франції в третьому кварталі зросла на 0,4% порівняно з попередніми трьома місяцями, згідно з остаточними даними національного статистичного інституту Insee. Експерти також не очікували перегляду з попередньо оголошених даних.

Безробіття в Німеччині в листопаді залишилося на рівні попереднього місяця - 6,1%, повідомило Федеральне агентство з працевлаштування ФРН. Це максимальний показник із лютого 2021 року. Тим часом кількість безробітних у Німеччині поточного місяця збільшилася на 7 тис., а аналітики в середньому прогнозували зростання кількості безробітних на 20 тис.

Котирування паперів Pluxee піднялися на 1,2% після того, як компанія, що займається організацією корпоративних програм заохочення співробітників, повідомила про купівлю бразильської Beneficio Facil. Суму угоди не розголошують.

Капіталізація іспанської енергетичної компанії Repsol збільшилася на 0,8% на новині про продаж нафтогазових активів у Колумбії за $530 млн.

Ринкова вартість сировинних Anglo American, Antofagasta і Glencore підвищилася на 5,4%, 1,8% і 1,7% відповідно.

Акції Saint-Gobain подорожчали на 0,3%. Рада директорів французького виробника будівельних матеріалів рекомендувала продовжити контракт із головою ради і головним виконавчим директором компанії Бенуа Базеном.

Ціна акцій британського дистриб'ютора споживчих товарів Supreme PLC знизилася на 0,9%. Компанія повідомила, що проводить переговори про купівлю виробника чаю Typhoo Tea, який зараз проходить через процедуру банкрутства.

Іспанська телекомунікаційна Telefonica втратила 1,7% капіталізації після того, як уряд країни з метою захисту національних інтересів висунув нові умови придбання 10% компанії саудівської STC.