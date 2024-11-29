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АНАЛІТИКА

Долар США слабко дешевшає до євро і фунта, падає до єни

15:30 29.11.2024 |

Фінанси

 

Долар США слабо дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, різко опускається в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,1%, ширший WSJ Dollar Index - 0,24%.

Пара євро/долар за даними на 14:15 EET торгується на рівні $1,0562 порівняно з $1,0555 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта в парі з доларом підвищилася до $1,2697 з $1,2687 напередодні.

Деяке ослаблення долара, ймовірно, зумовлене ребалансуванням портфелів інвесторами наприкінці місяця, зазначає аналітик Brown Brothers Harriman Еліас Хаддад. Іншим фактором може бути низька активність торгів після Дня Подяки, вважає експерт.

Проте, довгостроковий тренд на зміцнення долара зберігається, вважає експерт.

"Більш сприятливі економічні перспективи США порівняно з іншими великими економіками означають, що тенденція до зростання курсу долара залишається незмінною", - заявив Хаддад, якого цитує The Wall Street Journal.

Курс американської валюти щодо єни впав під час торгів у п'ятницю до 150,08 єни з 151,55 єни на закриття попередніх торгів.

Зміцненню єни сприяли опубліковані в п'ятницю статдані, які засвідчили прискорення темпів зростання споживчих цін (без урахування свіжих продуктів харчування) у Токіо в листопаді до 2,2% у річному вираженні з 1,8% місяцем раніше.

Посилення інфляції в столиці Японії підвищило впевненість трейдерів у тому, що японський ЦБ підніме ключову ставку в грудні, пише Market Watch.

"Наразі ринки убачать 60-відсоткову ймовірність підйому ставки Банком Японії в грудні. Це різкий контраст зі збереженням надій на зниження базової ставки в США на засіданні, яке також відбудеться наступного місяця", - заявив аналітик Hargreaves Lansdown Деррен Натан.

"Розбіжність в очікуваннях щодо грошово-кредитних умов призвела до підйому курсу єни до максимуму за шість тижнів у парі з доларом", - зазначає експерт. Під час торгів курс долара опускався нижче 150 єн.

Пара долар/офшорний юань у п'ятницю торгується на рівні 7,2461 юаня проти 7,2496 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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