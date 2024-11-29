Ринки акцій Європи слабо знижуються у п'ятницю

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи помірно опускаються у п'ятницю, інвестори оцінюють масу статданих із країн єврозони та корпоративні новини.

Об 11:21 EET зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 зменшився на 0,18%, до 506,41 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втрачає 0,17%, німецький DAX - 0,21%, французький CAC 40 - 0,2%, італійський FTSE MIB - 0,46%, іспанський IBEX 35 - 0,53%.

Як стало відомо в п'ятницю, роздрібний продаж у Німеччині в жовтні скоротився на 1,5% відносно попереднього місяця, показавши найгіршу динаміку з жовтня 2022 року. Аналітики в середньому очікували на зниження на 0,3%, за даними Trading Economics.

Тим часом, споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у листопаді збільшилися на 1,7% у річному вираженні, за попередніми даними. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з жовтнем, коли ціни зросли на 1,6% і збіглася з консенсус-прогнозом аналітиків.

Споживчі витрати у Франції у жовтні скоротилися на 0,4% порівняно з вереснем, хоча аналітики очікували на збереження показника на рівні попереднього місяця.

Економіка Франції у третьому кварталі зросла на 0,4% у порівнянні з попередніми трьома місяцями, згідно з остаточними даними національного статистичного інституту Insee. Експерти також не очікували перегляду з попередньо оголошених даних.

Безробіття в Німеччині в листопаді залишилося на рівні попереднього місяця - 6,1%, повідомило Федеральне агентство з працевлаштування ФРН. Це максимальний показник із лютого 2021 року. Тим часом кількість безробітних у Німеччині цього місяця збільшилася на 7 тис., а аналітики в середньому прогнозували зростання кількості безробітних на 20 тис.

Акції Saint-Gobain дешевшають на 0,4%. Рада директорів французького виробника будівельних матеріалів рекомендувала продовжити контракт із головою ради та головним виконавчим директором компанії Бенуа Базеном.

Котирування паперів Pluxee піднімаються на 0,1% після того, як компанія, яка займається організацією корпоративних програм заохочення співробітників, повідомила про покупку бразильської Beneficio Facil. Сума угоди не розголошується.

Капіталізація іспанської енергетичної компанії Repsol збільшується на 0,2% на новини щодо продажу нафтогазових активів у Колумбії за $530 млн.

Ціна акцій британського дистриб'ютора споживчих товарів Supreme PLC знижується на 3,2%. Компанія повідомила, що веде переговори про покупку виробника чаю Typhoo Tea, який зараз відбувається через процедуру банкрутства.

На біржі у Франкфурті активно дешевшають акції Daimler Truck і Brenntag (понад 1%), у Парижі ціна паперів Engie опускається на 1%, Teleperformance - на 0,9%, тоді як акції Airbus дорожчають на 1,1%.