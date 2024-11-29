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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,5833 грн/$1
12:34 29.11.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 29 листопада 2024 року.
|Показник
|28.11.2024
|29.11.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.6068
|41.5833
|0.055
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 28 листопада- 41,6010 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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