Ціни на золото стрибають, оскільки долар падає на бетах на зниження ставок, а геополітична напруженість зростає

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у п'ятницю, скориставшись ослабленням долара, оскільки трейдери зробили ставку на зниження процентних ставок у грудні, в той час як посилення геополітичної напруженості також підштовхнуло попит на прихісток.

Жовтий метал зазнав певних втрат протягом тижня після оголошення про припинення вогню між Ізраїлем і Хезболлою. Але посилення напруженості між Росією і Україною призвело до того, що в четвер і п'ятницю ціни скоротили деякі тижневі втрати.

О 06:40 EET cпотове золото подорожчало на 0,9% до 2660,69 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, зросли на 0,9% до 2684,75 доларів за унцію.

Цього тижня Росія завдала другого великого удару по енергетичній інфраструктурі України, а також погрожувала атакувати райони Києва новітніми балістичними ракетами.

Атака Москви стала "відповіддю на використання Україною проти Росії ракет дальнього радіусу дії західного виробництва", що, як попереджала Росія, означатиме серйозну ескалацію конфлікту.

Раніше в листопаді Росія також знизила поріг ядерної відплати.

На Близькому Сході з'явилися сумніви щодо нещодавнього перемир'я між Ізраїлем і Хезболлою після того, як обидві сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я.

Зростанню золота також сприяло падіння долара, оскільки ринки зберігали очікування того, що Федеральний резерв все ж таки знизить процентні ставки в грудні.

Трейдери ставили на те, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів з ймовірністю 68,6%, і на те, що ставки залишаться без змін з ймовірністю 31,4%, свідчать дані CME Fedwatch.

Бети на зниження ставки в грудні збереглися, навіть незважаючи на те, що останні дані показали стійкість інфляції в США, в той час як чиновники ФРС підтримали поступове пом'якшення ставок.

Цього тижня долар різко впав, розгубивши деякі здобутки, отримані після перемоги Дональда Трампа на виборах на початку місяця.

Але довгострокові перспективи процентних ставок у США залишаються невизначеними, враховуючи, що інфляція залишається значно вищою за цільовий показник ФРС у 2%. Очікується, що експансіоністська політика Трампа також підтримуватиме інфляцію та ставки.

Ряд чиновників ФРС, в тому числі голова Джером Пауелл, повинні виступити наступного тижня з промовами перед грудневим рішенням по процентній ставці.

У п'ятницю ціни на основні метали виросли слідом за більш м'яким доларом. Ф'ючерси на платину виросли на 1,1% до $947,35 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1,5% до $31,157 за унцію.

Серед промислових металів, ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,7% до $9 061,50 за тонну, а лютневі ф'ючерси на мідь зросли на 0,8% до $4,1640 за фунт.

Ринки міді очікують індексу менеджерів із закупівель від найбільшого імпортера Китаю, який вийде в суботу. Очікується, що він покаже зростання активності після того, як Пекін розгорнув цілу низку стимулюючих заходів за останні два місяці.