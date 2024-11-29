Єна підскочила до 150 за долар на тлі зростання бетів на підвищення ставки Банком Японії

У п'ятницю єна підскочила на 1% до шеститижневого максимуму в 150 за долар після того, як швидша, ніж очікувалося, інфляція в Токіо підтримала бети на підвищення процентної ставки Банку Японії в наступному місяці.

Долар знизився проти більшості основних конкурентів на торгах, які були послаблені святкуванням Дня подяки в США, при цьому стерлінг досяг найвищого рівня з 20 листопада.

Євро повернувся до тижневого максимуму після невеликого падіння на попередній сесії і закінчив день без особливих змін.

Дані по споживчих цінах в Німеччині в четвер не змінилися, незважаючи на очікування другого поспіль зростання. Негативні коментарі представника Європейського центрального банку вночі та бюджетні суперечки у Франції також вплинули на спільну валюту.

Незважаючи на затишшя долара минулого тижня, після того, як тиждень тому він досяг дворічного максимуму проти кошика ключових конкурентів, він все ще знаходиться на шляху до зростання більш ніж на 2% в листопаді, після більш ніж 3% стрибка минулого місяця.

Здебільшого це сталося завдяки гучній перемозі Дональда Трампа на виборах 5 листопада, що посилило очікування великих бюджетних витрат, вищих мит і жорсткіших кордонів, які економісти вважають інфляційними.

Цього тижня індекс долара знизився на 1,5%. Єна зробила помітне повернення, налаштована на зростання близько 3%.

Окрім слабкості долара, посиленої падінням прибутковості казначейських облігацій, японська валюта також отримала підтримку завдяки притоку капіталу з країн-прихістків на тлі широких митних попереджень Трампа на адресу Мексики, Канади та Китаю цього тижня, а також завдяки зростанню бетів на те, що Банк Японії знову підніме ставки 19 грудня.

Трейдери в даний час ставлять близько 60% на підвищення ставки на чверть пункту, і трохи більше половини економістів в опитуванні Reuters прогнозують те ж саме.

Станом на 03:29 EET долар впав на 0,93% до 150,09 ієни.

Індекс долара знизився на 0,18% до 105,88.

Потенційно додатковим аргументом на користь підвищення ставки став базовий індекс споживчих цін (ІСЦ) в Токіо, який не враховує волатильні ціни на свіжі продукти харчування, який зріс на 2,2% в листопаді порівняно з попереднім роком. Це перевищило середній ринковий прогноз на 2,1% і прискорило зростання з 1,8% у жовтні.

Однак стратег Mizuho Securities Сьокі Оморі очікує, що Банк Японії збереже політику стабільною наступного місяця.

«Реальне споживання послуг, яке має значну вагу в індексі споживчих цін (Токіо), поступово зростає, але я бачу, що цього недостатньо для того, щоб Банк Японії став «бугаєм» у питанні підвищення ставок, а витрати на реальні товари нетривалого користування знижуються», - сказав Оморі.

«Можна зробити висновок, що інфляція, спричинена попитом, ще чітко не проявилася, (і) враховуючи, що уряд також зосереджений на «подоланні дефляції» і готує додатковий бюджет, ймовірність підвищення процентної ставки в грудні залишається низькою».

Оморі сказав, що пара долар-ієна «перепродана» з технічної точки зору і має потенціал для відновлення вище 152 до кінця року.

Євро додав 0,13% до $1,0568, повернувшись до піку середи $1,058775.

Голова ЄЦБ Франсуа Віллеруа де Гальгау заявив у четвер, що центральний банк повинен тримати відкритим свій потенціал для більшого зниження ставки наступного місяця.

Фунт стерлінгів виріс на 0,16% до $1,27085 після того, як раніше торкнувся позначки $1,2712.