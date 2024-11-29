Ф'ючерси на американські фондові індекси зростають на святкових торгах

Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли на торгах у четвер ввечері, оскільки Волл-стріт залишався близьким до рекордних максимумів на оптимізмі щодо сильної американської економіки і зниження процентних ставок.

Повідомлення про те, що торгові мита США на Китай не будуть настільки суворими, як побоювалися, також сприяли поліпшенню настроїв, оскільки інвестори зробили ставку на менш запеклу торговельну війну між найбільшими економіками світу.

Інвестори здебільшого дотримувалися прогнозів того, що Федеральний резерв знизить процентні ставки в грудні, хоча довгострокові перспективи залишалися невизначеними на тлі тривкої інфляції та перспективи експансіоністської політики за новообраного президента Дональда Трампа.

Загострення конфлікту між Росією і Україною також мало стримувало ринки, в той час як Ізраїль і Хезболла обмінювалися звинуваченнями в порушенні нещодавно оголошеного перемир'я.

О 02:04 EET ф'ючерси на S&P 500 виросли на 0,2% до 6 028,0 пунктів, в той час як ф'ючерси на Nasdaq 100 виросли на 0,3% до 20 877,75 пунктів. Ф'ючерс на Dow Jones Futures виріс на 0,2% до 44 931,0 пунктів.

Індекси Волл-стріт дещо знизились на останніх сесіях, особливо після того, як акції технологічних компаній постраждали від низки слабких звітів та посилення регуляторного контролю.

Але купівля акцій економічно чутливих секторів утримувала американські фондові індекси близько до рекордних максимумів, а інвестори також позиціонували більш експансіоністську політику за часів Трампа.

Індекси S&P 500, NASDAQ Composite та Dow Jones Industrial Average у листопаді зросли від 5% до 7%, досягнувши низки рекордних максимумів після перемоги Трампа на виборах. Індекс Dow продемонстрував найкращі результати серед своїх аналогів.

У п'ятницю на Волл-стріт буде скорочений робочий день.

Наступного тижня увага буде зосереджена на коментарях чиновників ФРС, в тому числі голови Джерома Пауелла в середу, які дадуть нові підказки щодо процентних ставок.

Незважаючи на нещодавні ознаки стійкої інфляції та зміцнення ринку праці, ринки в основному зберегли очікування щодо зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів у грудні. Це зниження призведе до того, що загальне зниження ставок ФРС у 2024 році складе 100 базисних пунктів.

Але в останніх зверненнях посадовці центрального банку запропонували більш обережний прогноз щодо ставок, що викликало певні побоювання, що ФРС сповільнить темпи зниження ставок у 2025 році. Очікується, що стійка інфляція також призведе до підвищення кінцевої ставки ФРС під час поточного циклу пом'якшення.

Засідання ФРС відбудеться 17 та 18 грудня на останньому в цьому році засіданні.