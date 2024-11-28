Акції в Азії відступають, оскільки дані по інфляції в США підживлюють занепокоєння щодо перспектив процентних ставок

Більшість фондових ринків Азії знизилися в четвер, оскільки інвестори були обережні щодо перспектив процентної ставки в США після стабільно високих показників інфляції, в той час як акції Південної Кореї були стримані, незважаючи на несподіване зниження ставки її центральним банком.

Регіональні ринки слабко відреагували на події на Волл-стріт, оскільки американські фондові індекси впали з рекордних максимумів після низки сильних економічних показників.

Дані показали, що індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE) - основний показник базової інфляції, що використовується Федеральною резервною системою США - зріс відповідно до прогнозів. Інший показник продемонстрував, що в третьому кварталі економіка США зростала високими темпами.

Ф'ючерси на Волл-стріт не змінилися на торгах в Азії, напередодні Дня подяки.

Настрої на регіональних ринках також залишилися слабкими після того, як новообраний президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити додаткові торгові мита проти Китаю, що може спричинити нову торговельну війну між найбільшими економіками світу.

Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,4%, в той час як індекс Shanghai Composite майже не змінився. Гонконгський індекс Hang Seng знизився на 1,2%.

Очікується, що китайські акції зіткнуться з короткостроковими зустрічними вітрами, оскільки тривала тарифна невизначеність і обмежені внутрішні стимули послаблюють ринкові настрої, пише аналітик UBS в своїй записці.

Таїландський індекс SET впав на 0,3%, філіппінський індекс PSEi Composite втратив 0,8%, в той час як індійський ф'ючерс на Nifty 50 вказав на приглушене відкриття.

Всупереч тенденції, японські індекси Nikkei 225 та TOPIX зросли на 0,6% та 0,5% відповідно.

Центральний банк Південної Кореї знизив базову процентну ставку вдруге поспіль, що стало несподіваним кроком, оскільки він попередив, що економічне зростання, ймовірно, ще більше сповільниться в наступному році.

Індекс KOSPI майже не змінився, оскільки зростання було обмежене падінням акцій технологічних компаній, слідом за нічним падінням індексу NASDAQ Composite, насиченого технологіями.

Акції Samsung Electronics Co, що котируються на Сеульській фондовій біржі, впали майже на 2%, а акції LG Electronics Inc - на 0,3%.

Тайванський зважений індекс, який також є високотехнологічним індексом, був приглушеним.

Останні дані з США послабили очікування щодо зниження ставок на початку 2025 року, і тепер інвестори ставлять на те, що центральний банк залишить ставки незмінними на своїх січневому та березневому засіданнях. Крім того, політика нового президента Дональда Трампа розглядається як інфляційна і може призвести до підвищення процентних ставок на довший термін.

Щотижневі дані про заявки на допомогу з безробіття виявилися дещо кращими, ніж очікувалося, а протокол листопадового засідання ФРС цього тижня показав, що політики виступають за поступове пом'якшення ставок.

Однак на грудневому засіданні ФРС все ще очікується зниження ставки на 25 базисних пунктів.