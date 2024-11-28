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Акції Волл-стріт знизились після даних по інфляції. Акції технологічних компаній штовхають Nasdaq вниз

07:57 28.11.2024 |

Фінанси

 

Основні індекси Волл-стріт закрилися в середу з пониженням, а Nasdaq очолив падіння, оскільки акції технологічних компаній впали напередодні Дня подяки через побоювання, що Федеральна резервна система може бути обережною щодо зниження ставок після стабільно високих даних по інфляції в США.

Дані показали, що споживчі витрати в жовтні значно зросли, що свідчить про те, що економіка США зберегла високі темпи зростання, але прогрес в зниженні інфляції, схоже, застопорився.

Трейдери збільшили бети на те, що ФРС знизить вартість запозичень на 25 базисних пунктів на грудневому засіданні, згідно з прогнозом CME's FedWatch. Однак вони очікують, що центральний банк залишить ставки незмінними на січневому та березневому засіданнях.

Інвестори все ще оцінюють вплив обіцянки обраного президента Дональда Трампа в понеділок ввести мита в розмірі 25% на імпорт з Мексики і Канади і 10% на китайські товари, якщо вони не зупинять потоки смертельного опіоїду фентанілу і нелегальних мігрантів в США.

Goldman Sachs зазначив, що ескалація митної політики ризикує затримати повернення до цільового рівня інфляції у 2,0%.

За попередніми даними, S&P 500 втратив 22,85 пункти, або 0,38%, до 5 998,78 пунктів, тоді як Nasdaq Composite втратив 113,80 пунктів, або 0,59%, до 19 061,78. Промисловий індекс Dow Jones впав на 136,31 пункту, або на 0,31%, до 44 723,23.

Акції Dell впали на 12%, а HP - майже на 6% після невтішних квартальних прогнозів, що спричинило тиск на сектор інформаційних технологій, який впав на 1,2%.

Настрої поширились і на мега-компанії, такі як Nvidia та Microsoft, в той час як індекс напівпровідникових компаній Philadelphia SE Semiconductor знизився на 1,8%.

Індекс Russell 2000 був млявим після досягнення рекордного максимуму на початку тижня. Він завершив тиждень на 0,1% вище.

Інвестори також оцінили дані, опубліковані раніше, які показали, що економіка зростала високими темпами в третьому кварталі. Щотижневі заявки на допомогу з безробіття знову знизилися минулого тижня, залишивши двері відкритими для чергового зниження ставки ФРС в грудні.

«Інфляція виявилася трохи більш стійкою, ніж хотілося б ФРС, що може дати їм паузу щодо зниження ставок», - сказав Скотт Велч, головний інвестиційний директор Certuity.

«Існують питання щодо наслідків заявленої Трампом митної політики, яка, в разі її реалізації, може бути досить інфляційною, і тому ФРС доведеться балансувати між економічними даними та політичним курсом нової адміністрації».

Протокол листопадового засідання ФРС, опублікований у вівторок, показав, що політики не впевнені в перспективах зниження процентних ставок і в тому, наскільки поточні ставки обмежують економіку.

Індекс S&P 500 був на шляху до найбільшого місячного зростання за рік і шостого місяця зростання з семи, оскільки ринки вважають, що політика Трампа принесе користь місцевому бізнесу та економіці в цілому.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,64 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 406 нових максимумів і 54 нових мінімумів.

Індекс S&P 500 показав 79 нових 52-тижневих максимумів і не зафіксував жодного нового мінімуму, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 136 нових максимумів і 71 новий мінімум.

Обсяг торгів на американських біржах напередодні свята склав 11,40 мільярдів акцій, порівняно з 14,92 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

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