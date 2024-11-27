Долар дешевшає до основних валют перед публікацією статданих щодо економіки США

Долар США дешевшає до основних валют на торгах у середу перед публікацією низки важливих статданих щодо американської економіки.

Так, о 15:30 EET буде оприлюднено звіт про доходи і витрати населення США за жовтень, що включає ключовий показник інфляції, який відстежує Федеральна резервна система.

Водночас Мінторг США опублікує переглянуті дані про динаміку ВВП країни за третій квартал, а Мінпраці США - щотижневу статистику про кількість нових заявок на допомогу з безробіття.

Протокол засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) від 6-7 листопада, опублікований напередодні, показав, що керівники американського ЦБ підтримують поступове подальше зниження базової процентної ставки.

"Обговорюючи перспективи грошово-кредитної політики, учасники засідання зазначали, що якщо статдані відповідатимуть очікуванням, тобто інфляція продовжить стійко рухатися вниз до 2% за умови збереження зайнятості на близькому до максимального рівню, буде доцільним продовжувати поступовий рух до більш нейтрального рівня ставки", - ідеться в протоколі засідання.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,56%, ширший WSJ Dollar Index - 0,4%.

Пара євро/долар за даними на 14:15 EET у середу торгується на рівні $1,0524 порівняно з $1,0491 на закриття попередньої сесії.

Підтримку євро надали слова членкині виконавчої ради Європейського центрального банку Ізабель Шнабель про те, що регулятору слід із обережністю продовжувати зниження процентних ставок, оскільки вони вже наблизилися до нейтрального рівня.

Вартість фунта в парі з доларом піднялася до $1,2611 з $1,2570 напередодні.

Курс американської валюти щодо єни опустився до 151,47 єни з 153,11 єни на закриття ринку у вівторок. Пара долар/офшорний юань стабільна на рівні 7,2576 юаня/$1.