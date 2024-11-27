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Європейські індекси у мінусі, виняток - британський FTSE 100
12:45 27.11.2024 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно знижуються у середу, проте британський індикатор помірно зростає.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11:38 EET зменшився на 0,33%, до 504,22 пункту.
Німецький DAX втратив 0,61%, французький CAC 40 - 1,12%, італійський FTSE MIB - 0,83%, іспанський IBEX 35 - 0,94%. Британський індикатор FTSE 100 додає 0,15%.
Індекс довіри французьких споживачів до економіки країни у листопаді впав до мінімальної позначки за п'ять місяців, склавши 89,9 пунктів, свідчать опубліковані в середу дані національного статистичного управління Insee. Значення індикатора за попередній місяць було переглянуто до 93,4 пунктів.
Тим часом член виконавчої ради Європейського центрального банку Ізабель Шнабель заявила, що регулятору потрібно обережно знижувати відсоткові ставки, оскільки вони вже наблизилися до нейтрального рівня і падіння нижче може мати негативні наслідки.
"З урахуванням прогнозів щодо інфляції, мені видається, що ми можемо поступово рухатися у напрямку до нейтрального (рівня ставки - ІФ-У), якщо дані, що надходять, будуть підтверджувати наші прогнози, - сказала вона. - Я хочу застерегти від занадто активного зниження, то є від зниження ставок до стимулюючого рівня".
Акції easyJet Plc дорожчають на 1,6%. Британський бюджетний авіаперевізник збільшив доподатковий прибуток на третину у 2024 фінансовому році, а також наростив виторг і рекомендував різке збільшення дивідендів.
Нідерландський сервіс доставки їжі Just Eat Takeaway.com NV анонсував делістинг акцій із Лондонської фондової біржі 27 грудня. Папери компанії в Лондоні дешевшають на 1,1%, в Амстердамі - на 0,6%.
Котирування паперів Games Workshop, розробника відеоігор серії Warhammer, піднімаються на 2,1% на повідомленні, що вони можуть невдовзі увійти до розрахунку головного британського фондового індексу FTSE 100.
Ринкова вартість Aston Martin знижується на 4,5% після того, як автовиробник погіршив прогноз прибутку і оголосив про додаткове розміщення акцій на 111 млн фунтів ($140 млн).
На біржі у Франкфурті активно дешевшають акції найбільших банків країни Deutsche Bank та Commerzbank, на 1,4% та 2,5% відповідно. У Парижі лідерами зниження також є папери банків: котирування Societe Generale опускаються на 3,5%, Credit Agricole - на 2,3%, BNP Paribas - на 1,8%.
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