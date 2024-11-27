Долар США стабільний до євро і фунта, падає до єни

Курс долара США слабо змінюється до євро і фунта, а також активно знижується в парі з японською єною на очікуваннях посилення грошово-кредитної політики Банком Японії.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,12%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.

Євро за даними на 8:05 EET коштує $1,0477 порівняно з $1,0491 на закриття торгів у вівторок.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2569 порівняно з $1,2570 за підсумками минулої сесії.

Трейдери оцінюють опублікований напередодні протокол засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) від 6-7 листопада. Документ свідчить про те, що керівники Федеральної резервної системи (ФРС) підтримують поступове подальше зниження базової процентної ставки.

"Обговорюючи перспективи грошово-кредитної політики, учасники засідання зазначали, що, якщо статдані відповідатимуть очікуванням, тобто інфляція продовжить стійко рухатися донизу до 2% за умови збереження зайнятості на близькому до максимального рівню, буде доцільним продовжувати поступовий рух до більш нейтрального рівня ставки", - повідомляють у протоколі засідання.

Федрезерв опустив ставку в листопаді на 25 базисних пунктів - до 4,5-4,75% річних. Останнє цього року засідання відбудеться 17-18 грудня.

У середу учасники ринку чекають публікації переглянутих даних про ВВП США, а також даних про ключовий для ФРС показник інфляції - індекс PCE.

Тим часом курс долара щодо японської єни знижується на 0,5% і становить 152,37 єни проти 153,11 єни наприкінці попередніх торгів. За останні п'ять сесій долар втратив близько 2% на очікуваннях можливого підвищення ставки Банком Японії в грудні.

Вартість долара в парі з офшорним юанем підвищилася на 0,2%, до 7,2684 юаня.

Як стало відомо в середу, сукупний прибуток великих промислових компаній Китаю в січні-жовтні 2024 року знизився на 4,3% відносно того ж періоду минулого року - до 5,868 трлн юанів ($809 млрд). У січні-вересні було зафіксовано спад прибутку на 3,5%.