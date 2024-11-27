Фінансові новини
- |
- 27.11.24
- |
- 12:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США стабільний до євро і фунта, падає до єни
08:42 27.11.2024 |
Курс долара США слабо змінюється до євро і фунта, а також активно знижується в парі з японською єною на очікуваннях посилення грошово-кредитної політики Банком Японії.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,12%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.
Євро за даними на 8:05 EET коштує $1,0477 порівняно з $1,0491 на закриття торгів у вівторок.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2569 порівняно з $1,2570 за підсумками минулої сесії.
Трейдери оцінюють опублікований напередодні протокол засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) від 6-7 листопада. Документ свідчить про те, що керівники Федеральної резервної системи (ФРС) підтримують поступове подальше зниження базової процентної ставки.
"Обговорюючи перспективи грошово-кредитної політики, учасники засідання зазначали, що, якщо статдані відповідатимуть очікуванням, тобто інфляція продовжить стійко рухатися донизу до 2% за умови збереження зайнятості на близькому до максимального рівню, буде доцільним продовжувати поступовий рух до більш нейтрального рівня ставки", - повідомляють у протоколі засідання.
Федрезерв опустив ставку в листопаді на 25 базисних пунктів - до 4,5-4,75% річних. Останнє цього року засідання відбудеться 17-18 грудня.
У середу учасники ринку чекають публікації переглянутих даних про ВВП США, а також даних про ключовий для ФРС показник інфляції - індекс PCE.
Тим часом курс долара щодо японської єни знижується на 0,5% і становить 152,37 єни проти 153,11 єни наприкінці попередніх торгів. За останні п'ять сесій долар втратив близько 2% на очікуваннях можливого підвищення ставки Банком Японії в грудні.
Вартість долара в парі з офшорним юанем підвищилася на 0,2%, до 7,2684 юаня.
Як стало відомо в середу, сукупний прибуток великих промислових компаній Китаю в січні-жовтні 2024 року знизився на 4,3% відносно того ж періоду минулого року - до 5,868 трлн юанів ($809 млрд). У січні-вересні було зафіксовано спад прибутку на 3,5%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|G7 засудила чергове «ядерне збудження» Кремля
|Зеленський розгромно програв би Залужному на виборах: 42% проти 22%, - опитування
|61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування
|ПА НАТО підтримала дозвіл Україні бити вглиб території РФ і надання таких засобів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Європейські індекси у мінусі, виняток - британський FTSE 100
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5855 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.11.24
|Долар США стабільний до євро і фунта, падає до єни
|Ціни на золото зростають на тлі митних коливань, що підтримують попит на активи-прихістки
|Акції в Азії дрейфують вниз; китайські акції ігнорують митні загрози Трампа
|Акції Волл-стріт зросли на технологіях; ринки аналізують митні загрози Трампа та протокол ФРС
Бізнес
|Уряд США скоротить грант Intel через занепокоєння щодо можливостей компанії
|Nvidia представила ШІ-модель Fugatto, яка «розуміє і генерує звук так само, як це роблять люди»
|Голова NVIDIA розповів, коли ШІ перестане «галюцинувати» та дав урок пікапа
|Apple може стримувати інновації в браузерах для смартфонів – британський регулятор
|Данія підписала космічну угоду
|Spotify попереджає про шахрайські посилання в списках відтворення та подкастах
|NVIDIA попереджає про можливий дефіцит нових відеокарт у 2025 році