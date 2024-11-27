Ціни на золото зростають на тлі митних коливань, що підтримують попит на активи-прихістки

Ціни на золото трохи зросли на азіатських торгах в середу, продовживши невелике зростання з попередньої сесії, оскільки попит на активи-прихістки залишався підкріпленим перспективою підвищення торгових мит в США.

Проте більшому зростанню золота завадила стійкість долара США, в той час як послаблення напруженості на Близькому Сході також дещо знизило попит на безпечні активи.

О 06:38 EET спотове золото подорожчало на 0,3% до $2 40,16 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, зросли на 0,7% до $2 665,41 за унцію.

Новообраний президент США Дональд Трамп пригрозив ввести додаткові торгові мита проти Китаю, Канади і Мексики, коли вступить на посаду, що викликало зростаюче занепокоєння з приводу відновлення торгової війни між найбільшими економіками світу.

Аналітики попереджають, що будь-які різкі мита можуть підірвати глобальне економічне зростання, а також підштовхнути інфляцію в США - а це означає підвищення процентних ставок у довгостроковій перспективі.

Долар різко зріс на цій думці, обмеживши загальний приріст золота.

Попит на золото як на засіб захисту також стримувало оголошення президентом США Джо Байденом угоди про припинення вогню між Ізраїлем і Хезболлою, що стало передвісником ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Інші дорогоцінні метали в середу мали незначну позитивну динаміку. Ф'ючерси на срібло зросли на 0,4% до $30,962 за унцію, в той час як ф'ючерси на платину зросли до $932,05 за унцію.

Серед промислових металів ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,6% до $9 026,50 за тонну, в той час як ф'ючерси на мідь з терміном дії в лютому виросли на 0,4% до $4,1463 за фунт.

Економічна політика Трампа, яка, як очікується, сприятиме зростанню економіки США і зміцненню долара, може обмежити апетит інвесторів до золота, попереджають аналітики Bank of America.

Очікується, що під час свого другого терміну Трамп продовжить скорочення корпоративних податків і політику економічної експансії, що сприятиме зростанню, але водночас підштовхне інфляцію.

Очікується, що ця тенденція збереже процентні ставки в США на відносно високому рівні в довгостроковій перспективі, підтримуючи курс долара і прибутковість казначейських облігацій, одночасно обмежуючи попит на золото.

Дорогоцінні метали, особливо золото, зазнали значних втрат протягом листопада після перемоги Трампа на виборах на початку місяця.

На ціни промислових металів тиснула перспектива посилення яструбиної позиції США щодо Китаю, який є основним імпортером міді та інших неблагородних металів.