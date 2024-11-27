Акції в Азії дрейфують вниз; китайські акції ігнорують митні загрози Трампа

Більшість азіатських акцій відступили в середу, зосередившись на ключових економічних даних США в очікуванні нових підказок щодо процентних ставок, в той час як китайські ринки виросли, незважаючи на зростаюче занепокоєння з приводу торгових мит США.

Регіональні ринки в основному ухилилися від позитивного імпульсу з Волл-стріт, де завдяки зростанню акцій технологічних компаній індекси S&P 500 і Dow Jones Industrial Average досягли рекордних максимумів, незважаючи на погрози підвищення торгових мит з боку новообраного президента Дональда Трампа.

Ф'ючерси на американські фондові індекси залишалися стабільними на азіатських торгах, а основна увага була прикута до майбутніх даних по індексу цін PCE, які вийдуть сьогодні. Цей показник є основним індикатором інфляції для ФРС і публікується після того, як протокол листопадового засідання центрального банку показав, що політики розділилися в думках щодо планів по зниженню ставок в майбутньому.

Пізніше в середу також будуть опубліковані переглянуті дані по валовому внутрішньому продукту США за третій квартал.

Настрої на ринку залишаються обережними після того, як Трамп оголосив про плани підвищити імпортні мита для Китаю, Мексики і Канади. Аналітики відзначили, що ці мита можуть погіршити перспективи відновлення експортно-орієнтованих економік в Азії.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,6%, а TOPIX - на 1%.

Південнокорейський KOSPI знизився на 0,2%, а таїландський SET Index - на 0,4%.

Філіппінський індекс PSEi Composite знизився на 0,8%, в той час як ф'ючерси на індійський Nifty 50 вказували на приглушений старт.

В Австралії S&P/ASX 200 виріс на 0,7% завдяки акціям гірничодобувного та фінансового секторів, які виграли від стабільних цін на сировинні товари. Індекс коливався біля рекордного рівня, досягнутого в понеділок.

Дані показали, що інфляція споживчих цін в Австралії в жовтні залишилася на трирічному мінімумі, оскільки урядові знижки привели до зниження цін на електроенергію і оренду житла, хоча базова інфляція зросла, що свідчить про тривалий тиск на витрати.

У вівторок Трамп заявив, що запровадить додаткові 10% мита на товари з Китаю і 25% на всі товари з Мексики та Канади. За його словами, цей захід покликаний скоротити потік мігрантів і нелегальФних наркотиків через кордони США.

Китайські акції зросли, незважаючи на погрози Трампа щодо торговельних мит проти країни. Індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли на 0,7% і 1,1% відповідно, в той час як гонконгський індекс Hang Seng збільшився на 0,4%. Всі три індекси також зросли у вівторок, хоча і незначно.

Державні ЗМІ Китаю пізно ввечері у вівторок применшили обіцянку Трампа ввести додаткові мита на китайські товари, звинувативши новообраного президента в тому, що він звинувачує Китай у нездатності країни вирішити фентанілову кризу, повідомляє Reuters.

Очікується, що Пекін також надасть більш цілеспрямовані фіскальні стимули, щоб допомогти компенсувати вплив вищих торговельних мит, що є гарною ознакою для економіки.

Резервний банк Нової Зеландії знизив процентні ставки на 50 базисних пунктів в середу і просигналізував про подальше пом'якшення на початку наступного року, посилаючись на приглушену внутрішню економічну активність і ослаблення інфляційного тиску.

Акції ківі дещо зросли, а індекс NZX 50 збільшився на 0,3%.

Центральний банк Південної Кореї також має прийняти рішення щодо процентних ставок у четвер, при цьому аналітики очікують, що центральний банк залишить їх без змін після зниження на 25 б.п. у жовтні.