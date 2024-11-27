Акції Волл-стріт зросли на технологіях; ринки аналізують митні загрози Трампа та протокол ФРС

Акції Волл-стріт, на чолі з S&P 500 і Nasdaq, завершили торги у вівторок зростанням, оскільки акції технологічних компаній відновилися, в той час як інвестори перетравили митні обіцянки новообраного президента Дональда Трампа щодо основних торговельних партнерів і останні протоколи Федеральної резервної системи.

Ф'ючерси на короткострокові процентні ставки в США відіграли попередні втрати після того, як останні протоколи ФРС показали, що чиновники розділилися в думках щодо того, наскільки ще може знадобитися зниження процентних ставок.

Протокол засідання 6-7 листопада також показав, що група погодилася з тим, що це був момент, щоб уникнути надання конкретних вказівок про те, як монетарна політика США, ймовірно, буде розвиватися в найближчі тижні.

«Протокол не змінив моєї думки про те, що облікова ставка буде знижена наступного тижня і продовжить знижуватися протягом наступного календарного року», - сказав Джеймі Кокс, керуючий партнер Harris Financial Group.

Інші аналітики були більш обережними.

Пол Ешворт, головний економіст Capital Economics по Північній Америці, зазначив, що він все ще очікує зниження ставки ще на 25 базисних пунктів, але застеріг, що такі рішення залежать від даних, і тому листопадові дані по зайнятості та інфляції будуть мати вирішальне значення

Раніше Трамп заявив, що запровадить 25% умовне мито на канадський та мексиканський імпорт, що може порушити угоду про вільну торгівлю, яку він уклав під час свого попереднього терміну. Він також анонсував «додаткове мито у розмірі 10%, що перевищує будь-які додаткові мита» на імпорт з Китаю, що підвищує ризик торговельних воєн.

Акції автовиробників Ford і General Motors впали на цих новинах, оскільки вони мають високоінтегровані ланцюжки поставок в Мексиці, США і Канаді. Акції GM впали майже на 9%.

«Занепокоєння викликає те, що деякі товари стануть дорожчими, а це означатиме, що доходи компаній, які, можливо, виробляють ці товари за кордоном, знизяться», - сказав Роберт Павлік, старший портфельний менеджер Dakota Wealth.

«Зараз відбувається багато коливань, тому що інвестори намагаються позиціонувати себе на січень і наступні дні, і вони не зовсім впевнені».

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 123,74 пункти, або на 0,28%, до 44 860,31, S&P 500 - на 34,26 пункти, або на 0,57%, до 6 021,63, а Nasdaq Composite - на 119,46 пункти, або на 0,63%, до 19 174,30.

Зростання акцій таких гігантів, як Microsoft та Apple, підтримало сектор інформаційних технологій та індекс Nasdaq, який є високотехнологічним. Акції Microsoft виросли трохи більше ніж на 2%.

Акції Wells Fargo зросли на 0,6%, виділяючись серед млявих банківських акцій, після того, як агентство Reuters повідомило з посиланням на джерела, що банк знаходиться на останніх етапах процесу проходження регуляторних тестів для зняття обмеження на активи в $1,95 трлн в наступному році після усунення проблем, пов'язаних зі скандалом з фальшивими рахунками.

Блакитні фішки Dow були обтяжені зниженням акцій Amgen, які впали приблизно на 4,8% після того, як їх експериментальні ліки від ожиріння не виправдали очікувань.

Індекс S&P 500 у понеділок досягнув рекордного максимуму і продовжив зростання шосту сесію поспіль, а індекс Russell 2000 також сягнув історичного максимуму після трьох років. Індекс компаній з малою капіталізацією за день впав на 0,7%.

Зокрема, акції Eli Lilly зросли на 4,6% після того, як президент США Джо Байден запропонував розширити покриття Medicare і Medicaid на ліки проти ожиріння.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,57 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 358 нових максимумів і 52 нових мінімуми.

Індекс S&P 500 показав 63 нових 52-тижневих максимуми і 3 нових мінімуми, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 124 нових максимуми і 91 новий мінімум.