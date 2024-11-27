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Вклади українців у банках перевищили 1,3 трлн грн
23:20 26.11.2024 |
Загальна сума вкладів фізичних осіб, зокрема й ФОП, у банках України зросла за жовтень на 5,9 млрд грн і становить 1,3 трлн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.
З початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян становив 96,8 млрд грн, з яких 58,7 млрд грн - реальне зростання (без урахування переоцінки гривневого еквівалента валютних вкладів).
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок листопада:
* вклади у національній валюті - 854,9 млрд грн
* вклади в іноземній валюті - 476,7 млрд грн
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 листопада становила 3,2%, у структурі суми вкладів - 11,1%, сума їхніх вкладів - 147,7 млрд грн.
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