Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вклади українців у банках перевищили 1,3 трлн грн

23:20 26.11.2024 |

Фінанси

 

Загальна сума вкладів фізичних осіб, зокрема й ФОП, у банках України зросла за жовтень на 5,9 млрд грн і становить 1,3 трлн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

З початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян становив 96,8 млрд грн, з яких 58,7 млрд грн - реальне зростання (без урахування переоцінки гривневого еквівалента валютних вкладів).

Вклади українців у банках перевищили 1,3 трлн грн

 

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок листопада:

* вклади у національній валюті - 854,9 млрд грн
* вклади в іноземній валюті - 476,7 млрд грн

Вклади українців у банках перевищили 1,3 трлн грн

 

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 листопада становила 3,2%, у структурі суми вкладів - 11,1%, сума їхніх вкладів - 147,7 млрд грн.

Вклади українців у банках перевищили 1,3 трлн грн
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: депозит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5035
  0,0648
 0,16
EUR
 1
 43,6824
  0,2091
 0,48

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,11 0,27 41,7712  0,09 0,22
EUR 43,2628  0,25 0,57 44,0184  0,18 0,41

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4850  0,08 0,18 41,5100  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес