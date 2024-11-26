Акції в Азії падають після погроз Трампа щодо мит, японський Nikkei лідирує у втратах

Більшість азіатських акцій знизилися у вівторок після того, як новообраний президент США Дональд Трамп пригрозив ввести додаткові торгові мита проти Китаю та інших країн, посиливши побоювання щодо відновлення торгової війни.

Трамп заявив у своїй соціальній мережі Truth, що запровадить додаткові 10% мита на товари з Китаю і 25% - на всі товари з Мексики і Канади. За його словами, цей захід покликаний скоротити потік мігрантів і нелегальних наркотиків через кордони США.

Фондові індекси зросли на попередній сесії, оскільки настрої були підтримані призначенням Трампом відомого інвестора Скотта Бессента на посаду міністра фінансів. Вважається, що Бессент дотримується більш поміркованих поглядів на торговельні мита, і інвестори вважають його голосом Волл-стріт у Вашингтоні.

У понеділок індекси Волл-стріт досягли рекордних максимумів, в той час як ф'ючерси на американські фондові індекси були стримані азіатськими торгами, стримуючи початковий ріст після митної загрози Трампа.

Японський індекс Nikkei 225 знизився на 1,2%, а TOPIX втратив 1,3%. У понеділок обидва індекси підскочили на 1,2% і 0,7% відповідно.

Південнокорейський індекс KOSPI знизився на 0,6%, в той час як таїландський індекс SET знизився на 0,2%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття, оскільки дводенне ралі індійського індексу зараз, схоже, охолоджується. У центрі уваги також були акції конгломерату Adani Group після того, як кілька його топ-менеджерів були звинувачені американською владою у хабарництві та шахрайстві.

Австралійський S&P/ASX 200 впав на 0,4% після того, як на попередній сесії досягнув історичного максимуму.

Китайські акції були позитивними у вівторок, навіть незважаючи на те, що Трамп погрожував торговими митами проти країни. Індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,3% та 0,4% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng збільшився на 0,6%.

Хоча підвищення торговельних мита провіщає нові економічні труднощі для Китаю, очікується, що Пекін також запровадить більше фіскальних стимулів, щоб компенсувати вплив мит. У грудні в країні відбудуться дві політичні зустрічі на найвищому рівні, на яких інвестори стежитимуть за тим, чи будуть вжиті додаткові фіскальні заходи.

Аналітики UBS у своїй замітці в понеділок зазначили, що фіскальні заходи Китаю, ймовірно, пом'якшать вплив будь-яких потенційних торговельних мит. Очікується, що Пекін також запровадить відповідні заходи проти США.

Проте перспектива відновлення китайсько-американської торгової війни віщує ще більше потенційних перебоїв у світовій торгівлі, що може похитнути експортне домінування Китаю, а також вплинути на інші азійські економіки.

Центральний банк Південної Кореї має ухвалити рішення щодо процентних ставок у середу, а в п'ятницю будуть опубліковані дані по інфляції в столиці Японії Токіо за листопад.

Індія опублікує звіт про ВВП за третій квартал в п'ятницю, в той час як Китай випустить дані по індексу менеджерів із закупівель в суботу. Перед цим в середу вийдуть дані по промисловому прибутку з Китаю.

У США в середу вийде основний показник інфляції - індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE), який використовує Федеральна резервна система (ФРС).