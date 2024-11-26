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АНАЛІТИКА

Долар зростає після того, як Трамп пообіцяв запровадити мита проти Мексики, Канади та Китаю

08:13 26.11.2024 |

Фінанси

 

Долар США різко зріс проти основних конкурентів у вівторок після того, як новообраний президент Дональд Трамп заявив, що підпише указ, який запровадить мита на товари, що надходять до США з Мексики, Канади та Китаю.

Ця заява спричинила зростання курсу долара: долар США подорожчав майже на 2% проти мексиканського песо і досяг максимуму за чотири з половиною роки проти канадського аналога.

Американська валюта також зросла до найвищого рівня з 30 липня по відношенню до китайського юаня.

Долар знижувався протягом останніх кількох днів, оскільки американські ринки казначейських облігацій вітали вибір Трампа на посаду міністра фінансів Скотта Бессента, менеджера хедж-фонду, на посаду міністра фінансів США.

Хоча трейдери вважають Бессента старим співробітником Волл-стріт і фіскальним консерватором, він також відкрито виступав за сильний долар і підтримував мита. Аналітики припускають, що реакція ринку на цей вибір, швидше за все, буде нетривалою.

«Таке відчуття, що ми щойно повернулися у 2016 рік», - сказав Джейсон Вонг, старший ринковий стратег BNZ. «Ринок буде смикатися... Ви можете робити поспішні висновки, але я б не робив поспішних висновків на даний момент, тому ринку просто потрібно взяти себе в руки».

Трамп заявив, що в перший же день свого перебування на посаді він запровадить 25-відсоткові мита на всі товари з Мексики та Канади.

Щодо Китаю новообраний президент заявив, що Пекін не вживає достатньо рішучих заходів, щоб зупинити потік нелегальних наркотиків, які перетинають кордон США з Мексики, шляхом обмеження експорту інгредієнтів для виготовлення наркотиків.

«До тих пір, поки вони не зупиняться, ми будемо стягувати з Китаю додаткові 10% мита, понад будь-які додаткові тарифи, на всі їхні численні товари, що надходять до Сполучених Штатів Америки», - заявив Трамп.

Китай раніше заперечував ці звинувачення.

Австралійський долар впав до більш ніж тримісячного мінімуму в $0,64335 на початку азіатських торгів і востаннє знизився на 0,41% до $0,6478. Австралійський долар часто продається як ліквідний замінник юаня, враховуючи статус Китаю як найбільшого торгового партнера Австралії.

Новозеландський долар торкнувся річного мінімуму в $0,5797 і востаннє знизився на 0,38% до $0,5823.

Бен Беннетт, інвестиційний стратег в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в Legal And General Investment Management, сказав, що інвестори досі зосереджувалися на позитивній для ринку політиці новообраного президента Трампа, такій як зниження податків і дерегуляція після виборів, але, можливо, йому буде швидше реалізувати свої більш складні політики, такі як підвищення мит. «Ця заява є тривожним дзвінком».

«Мита повинні бути хорошими для долара США і поганими для валют, які обкладаються митами, оскільки торговельний баланс змінюється, але я не впевнений, що уряд Трампа буде радий дозволити цій торгівлі прискоритися».

Деякі аналітики також вказують на те, що митні погрози можна розглядати як тактику ведення переговорів.

«Позитивним моментом є те, що замість ідеологічно обумовленого митного сценарію, коли мало що можна зробити, щоб уникнути великої другої торговельної війни, поки є простір для переговорів, є можливість для менш руйнівного результату», - сказала Лінн Сонг, головний економіст ING з питань Великого Китаю.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести конкурентів, в останній раз був на рівні 107,37. Євро впав на 0,35% до $1,046125, а фунт стерлінгів знизився на 0,33% до $1,25275.

Єдина валюта єврозони зазнала удару в п'ятницю, оскільки європейські виробничі опитування показали загальну слабкість, в той час як американські опитування здивували високими показниками.

Що стосується криптовалют, то біткоїн торгувався на рівні $94 578, що значно нижче рекордного максимуму в $99 830, якого він досяг минулого тижня.

Біткоїн зафіксував прибуток перед символічним бар'єром у $100 000, піднявшись більш ніж на 40% після виборів у США на початку цього місяця на очікуваннях, що Трамп послабить регуляторне середовище для криптовалют.
За матеріалами: investing.com
 

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