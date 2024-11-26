Волл-стріт закрилася зростанням; акції компаній з малою капіталізацією досягли рекордного максимуму після номінації Бессента

Основні індекси Волл-стріт завершили торги в понеділок зростанням, а індекс Russell 2000 досяг історичного максимуму після того, як призначення Скотта Бессента на посаду міністра фінансів США сприяло зниженню прибутковості облігацій.

У центрі уваги також були переговори про угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном, що призвело до зниження цін на нафту, потягнувши за собою падіння енергетичного індексу на 2%.

Обраний президент Дональд Трамп поклав край тижневим спекуляціям, коли пізно ввечері в п'ятницю оголосив про свій вибір, а деякі інвестиційні стратеги заявили, що Бессент може вжити заходів для обмеження подальших державних запозичень, навіть якщо він виконає обіцянки передвиборчої кампанії в бюджетній та торговельній сферах.

Призначення Бессента послабило деякі фіскальні занепокоєння щодо можливих нових мит, які підштовхнули до зростання дохідності облігацій напередодні виборів.

«Цього разу основна увага зосереджена на митній політиці - особливо зараз, коли вибір Скотта Бессента на посаду міністра фінансів, схоже, зменшив основні фіскальні занепокоєння», - сказав Джеймс Рейлі, старший ринковий економіст Capital Economics.

S&P 500 виріс на 18,03 пункту, або на 0,30%, до 5 987,37 пунктів, а Nasdaq Composite - на 51,19 пункту, або на 0,27%, до 19 054,87 пунктів. Промисловий індекс Доу-Джонса виріс на 440,06 пункти, або на 0,99%, до 44 736,57.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростали, перевищила кількість тих, що падали, у співвідношенні 3,01 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 836 нових максимумів і 40 нових мінімумів.

Індекс акцій компаній з малою капіталізацією сягнув історичного внутрішньоденного максимуму 2 466,49, затьмаривши рекордний рівень, якого він досяг три роки тому, оскільки дохідність казначейських облігацій різко впала, причому 30-річні облігації очолили зниження дохідності по всьому світу.

«Галузі, які відставали протягом більшої частини цього року, починають випереджати, такі як акції з малою та середньою капіталізацією, не лише завдяки Трампу, але й завдяки зниженню ставок Федеральної резервної системи», - сказав Адам Сархан, виконавчий директор 50 Park Investments в Нью-Йорку.

Очікування, що Трамп разом з республіканським Конгресом зможе виконати свою обіцянку щодо сприятливої для бізнесу політики, стали останнім попутним вітром для компаній з невеликою капіталізацією. Вони перебувають у центрі уваги відтоді, як Федеральна резервна система США розпочала цикл пом'якшення монетарної політики у вересні.

Нижча дохідність сприяла зростанню чутливого до ставок сектору нерухомості, а індекс житлового будівництва також підскочив на 4,5%.

Barclays підвищив свій прогноз для S&P 500 на 2025 рік, а Deutsche Bank встановив цільовий показник на рівні 7 000 пунктів до кінця 2025 року.

Однак зберігається занепокоєння, що інфляційний тиск може різко зрости і сповільнити темпи пом'якшення політики ФРС.

Інвестори нещодавно вагалися між очікуваннями паузи та подальшого зниження процентних ставок на грудневому засіданні ФРС. Інструмент FedWatch від CME Group показує, що ймовірність того, що центральний банк знизить ставку ще на 25 базисних пунктів, становить 56,2%.

Акції споживчих цінних паперів очолили секторальний ріст, чому сприяв ріст Amazon.com на 2,2%.

Звіт про витрати на особисте споживання, ключовий показник інфляції для ФРС, буде в центрі уваги інвесторів в кінці цього тижня, який включає в себе свято Дня подяки в США.

Акції Macy's впали на 2,2% після того, як оператор універмагів відклав публікацію результатів за третій квартал через проблеми з бухгалтерією.

Bath & Body Works підвищила прогноз скоригованого річного прибутку, що призвело до зростання акцій ритейлера на 16,5%.

Індекс S&P 500 показав 106 нових 52-тижневих максимумів і не зафіксував жодного нового мінімуму, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 352 нових максимуми і 66 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 16,69 мільярдів акцій, порівняно з 14,93 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.