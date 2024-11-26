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АНАЛІТИКА

НБУ розширює наглядові функції за небанківськими надавачами фінпослуг

23:32 25.11.2024 |

Фінанси

 

Національний банк України оновив свою організаційну структуру задля розширення та поглиблення нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нацбанк.

"Задля підвищення інституційної спроможності регулятора було реорганізовано Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг та створено на його основі Департамент нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новостворений департамент здійснюватиме безвиїзний нагляд за надавачами фінансових та супровідних послуг, небанківськими фінансовими групами та їх відокремленими підрозділами, а також за особами, які надають послуги з аутсорсингу.

Очікується, що впровадження нової структури посилить диференціацію внутрішніх контролів та сприятиме переходу до ризик-орієнтованого підходу завдяки поглибленню експертизи.

Департамент входить до вертикалі "Пруденційний нагляд" під керівництвом заступника голови НБУ Дмитра Олійника. Наразі розпочато конкурсний відбір кандидатів на посади директора департаменту та начальників управлінь.
 

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