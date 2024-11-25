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АНАЛІТИКА

Долар США залишається в мінусі до основних валют

14:21 25.11.2024 |

Фінанси

 

Долар США залишається в мінусі до євро, єни та фунта стерлінгів вдень у понеділок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,49%, ширший WSJ Dollar Index - 0,25%.

Трейдери продовжують оцінювати вибір Дональдом Трампом інвестора і засновника Key Square Group Скотта Бессента як кандидата на посаду глави міністерства фінансів США.

Бессент давав зрозуміти, що підтримує плани обраного президента щодо нових мит і зниження податків. Водночас учасники ринків вважають, що новий глава Мінфіну в разі затвердження його кандидатури конгресменами надасть пріоритет економічній і ринковій стабільності, а не різким змінам політики, пише Trading Economics.

Минулого тижня долар торгувався близько дворічних максимумів на очікуваннях проінфляційної політики Трампа. Інвестори побоювалися, що вона змусить Федеральну резервну систему (ФРС) загальмувати зниження процентної ставки.

Цього тижня трейдери очікують публікації протоколу останнього засідання ФРС, а також даних про ключовий для неї показник інфляції - індекс PCE.

За даними на 13:58 к.ч. пара євро/долар торгувалася на рівні $1,0481 порівняно з $1,0427 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара піднявся до $1,2567 з $1,2530 у п'ятницю.

Проголошувати перемогу в боротьбі з інфляцією у Великій Британії, як і раніше, рано, заявила заступник голови Банку Англії Клер Ломбарделлі.

"Часто кажуть, що остання миля може бути найважчою, і ми якраз на цьому відрізку", - сказала вона під час конференції в Лондоні в понеділок.

Ломбарделлі при цьому вказала на ознаки можливого уповільнення дезінфляції на ринку праці.

"Ситуація на ринку праці залишається трохи напруженою і продовжує чинити підвищувальний тиск на зарплати, нехай цей ефект і поступово слабшає", - наводить її слова Financial Times.

Вартість американської валюти в парі з єною становить 154,49 єни проти 154,76 єни за підсумками попередніх торгів.

Курс долара в парі з офшорним юанем становить 7,2494 юаня з 7,2595 юаня на закриття минулої сесії.

Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) у понеділок залишив ставку за кредитами терміном на рік, що видаються за програмою середньострокового кредитування (MLF), на рівні 2% річних.

Вливання ЦБ у фінансову систему в рамках MLF становили 900 млрд юанів ($124 млрд).

З урахуванням того, що в листопаді спливає термін погашення кредитів на 1,45 трлн юанів, чистий відтік коштів із банківської системи становив 550 млрд юанів.

ЦБ також надав банкам 249,3 млрд юанів у рамках семиденних операцій зворотного РЕПО, зберігши ставку за ними на рівні 1,5% річних.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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