НБУ введе новий бенчмарк - довідковий курс UAH/EUR на 12:00 і відмовиться від щомісячних курсів

Національний банк України готує до ухвалення рішення про запровадження нового бенчмарка - довідкового курсу гривні до євро станом на 12:00, який розраховуватиметься шляхом перемноження довідкового курсу долара і середнього значення котирувань BFIX долар США/євро, розрахованого з 10:30 до 12:00.

Як ідеться в повідомленні НБУ на його сайті, таку пропозицію Рада оверсайту індикаторів грошового і валютного ринків погодила Контактна група грошового і валютного ринків, а під час громадського обговорення, яке тривало місяць, зауважень до неї не надійшло.

Крім того, Нацбанк змінить методологію розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют (крім долара США) та облікової ціни банківських металів, застосувавши до розрахунку підходи, аналогічні для розрахунку довідкового курсу гривні до євро станом на 12 годину.

Також НБУ відмовиться від створеного багато років тому переліку валют, курс яких встановлюватиметься щомісяця.

"Рівень автоматизації розрахунків значно підвищився, що зменшило операційні обмеження та ризики щоденного розрахунку офіційного курсу для будь-якого переліку валют. З огляду на це, а також враховуючи міжнародний досвід, пропонується сформувати один щоденний кошик валют для встановлення офіційного курсу. До нього входитимуть іноземні валюти першої групи Класифікатора іноземних валют і банківських металів та іноземні валюти, емітентами яких є країни, що за даними платіжного балансу попереднього року, забезпечували щонайменше 95% товарообігу з Україною", - пояснив Нацбанк.

Зазначений перелік коригуватиметься раз на три роки на підставі актуальних статистичних даних щодо товарообігу. Одночасно зберігатиметься можливість коригувати цей перелік частіше, якщо за валютами, що входять до нього, товарообіг з Україною знизиться нижче рівня 90%.

Наразі індикаторами валютного ринку є офіційний курс гривні до іноземних валют, облікова ціна банківських металів та довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00.