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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,4087
12:40 25.11.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 25 листопада 2024 року.
|Показник
|22.11.2024
|25.11.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2931
|41.4087
|0.28
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 25 листопада- 41,3193 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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