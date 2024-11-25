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Фондові індекси Європи зростають, у мінусі тільки італійський ринок

12:36 25.11.2024 |

Фінанси

 

Фондові індекси більшості найбільших країн Західної Європи зростають у понеділок, виняток - лише італійський ринок.

Інвестори розцінюють як позитивний фактор те, що обраний президент США Дональд Трамп вибрав інвестора і засновника Key Square Group Скотта Бессента як кандидата на пост глави міністерства фінансів.

Бессент давав зрозуміти, що підтримує плани Трампа щодо нових мит і зниження податків. Водночас експерти вважають, що новий глава Мінфіну в разі затвердження його кандидатури конгресменами надаватиме пріоритет економічній і ринковій стабільності, а не різким змінам політики, пише Trading Economics.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:28 кч збільшився на 0,3% - до 509,78 пункту.

Німецький індикатор DAX піднявся на 0,3%, британський FTSE 100 - на 0,4%, французький CAC 40 - на 0,5%, іспанський IBEX 35 - на 0,6%. Водночас італійський FTSE MIB опустився на 0,2%.

Котирування акцій Anglo American підвищуються на 1,5%. Компанія оголосила про продаж активів із виробництва коксівного вугілля в Австралії американській Peabody Energy Corp. Сума угоди складе до $3,775 млрд.

Вартість інших гірничодобувних компаній також збільшується, зокрема Glencore - на 2,2%, Antofagasta - на 2%, BHP - на 0,9%.

Ціна акцій ITV підскочила більш ніж на 6%. У вихідні ЗМІ повідомили про те, що група інвесторів розглядає можливість зробити пропозицію про купівлю цієї британської телевізійної компанії.

Дорожчають і папери представників напівпровідникової галузі: Infineon Technologies - на 1,4%, ASML Holding - на 2,3%, STMicroelectronics - на 2,9%, ASM International - на 2,3%.

Підвищується вартість автомобільних компаній, зокрема Stellantis - на 1,3%, Bayerische Motoren Werke AG - на 1,5%, Mercedes-Benz - на 0,7%, Volkswagen - на 0,4%.

Крім того, зростають котирування акцій виробників люксових товарів LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 2,6%, Kering - на 4%, Pernod Ricard - на 2,6%, Hermes - на 2,1%, L'Oreal - на 1,1%, Remy Cointreau - на 3,5%, Burberry - на 1,3%, Moncler - на 1,7%.

Тим часом ціна акцій Kingfisher впала майже на 13%. Британська мережа магазинів товарів для дому в третьому фінкварталі (серпень-жовтень) отримала виручку і зіставний продаж гірші за очікування експертів. Компанія планує зниження скоригованого доподаткового прибутку за підсумками фінроку до 510-540 млн фунтів стерлінгів (із 568 млн фунтів роком раніше) за середнього прогнозу в 533 млн фунтів.

Котирування паперів UniCredit знижуються на 3,7% на новині про те, що він висунув пропозицію про купівлю іншого італійського банку Banco BPM за 10,1 млрд євро. Також UniCredit планує оплатити угоду своїми акціями.

Вартість Banco BPM зросла на 2,5%.

Ціна акцій Commerzbank падає на 5,5%. Раніше UniCredit розглядав можливість купівлі німецького банку.

Котирування акцій найбільших нафтогазовидобувних компаній Європи не показують єдиної динаміки. Капіталізація BP Plc і Equinor зросла на 0,9%, Shell - знизилася на 0,2%, тоді як папери TotalEnergies торгуються на рівні закриття попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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