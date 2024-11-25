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Нацбанк за тиждень продав понад 590 мільйонів доларів
09:41 25.11.2024 |
За тиждень з 18 по 22 листопада Національний банк України продав на міжбанку 590 млн дол, при цьому не купував валюту.
Про це відомо зі статистики НБУ.
Згідно з даними, з 18 по 22 листопада Нацбанк продав 590 млн дол, що на 36,82 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому Нацбанк не купував валюту.
Загалом від початку року Нацбанк продав майже 28,4 млрд дол, тоді як купив 125,6 млн дол.
Раніше повідомляли, що Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають, це рішення повʼязане з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5%.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022-ого
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