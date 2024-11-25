Ціни на золото знижуються на тлі повідомлень про угоду про припинення вогню між Ізраїлем і Хезболлою

Ціни на золото різко впали на торгах в Азії в понеділок під тиском зниження попиту на банківські активи після того, як з'явилися повідомлення про переговори про припинення вогню між Ізраїлем і Хезболлою, що вказують на потенційну деескалацію на Близькому Сході.

Тим не менш, жовтий метал продовжував демонструвати значний приріст з минулого тижня, оскільки загострення напруженості між Росією і Україною призвело до зростання попиту на безпечні активи.

О 06:33 EET cпотове золото подешевшало на 1,6% до 2670,82 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в грудні впали на 1,5% до 2697,10 доларів за унцію.

Ціни на інші метали були підтримані різким падінням долара, який відступив разом з прибутковістю казначейських облігацій після того, як президент США Дональд Трамп призначив відомого інвестора Скотта Бессента, який вважається поміркованим кандидатом, на посаду міністра фінансів.

Призначення Бессента також усунуло головну причину невизначеності на ринках.

Ізраїль близький до укладення угоди про припинення вогню з ліванським бойовим угрупуванням «Хезболла», повідомили на вихідних Axios і CNN, за посередництва США.

The Times of Israel повідомила, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху працює над тим, як представити угоду про припинення вогню громадськості, після того, як він в принципі погодився на угоду щодо Лівану. Угода може передбачати 60-денне припинення вогню з Хезболлою і деескалацію військових дій з обох сторін.

Повідомлення про угоду вказували на потенційну деескалацію довготривалого близькосхідного конфлікту, що, в свою чергу, вплинуло на попит на золото як засіб захисту. Проте вони були підірвані тим, що Ізраїль і Хезболла завдали нових ударів один проти одного на вихідних.

Минулого тижня золото демонструвало значне зростання після ескалації напруженості у відносинах між Росією та Україною. Ця напруженість, ймовірно, збережеться і цього тижня, оскільки існує мало можливостей для ескалації цього тривалого конфлікту.

Ціни на інші дорогоцінні метали також впали в понеділок, ф'ючерси на платину і срібло втратили більше 1% кожен.

Індекс долара знизився з 13-місячного максимуму в понеділок після призначення Бессента, якого аналітики вважають голосом поміркованості і розуму в адміністрації Трампа.

Прибутковість казначейських облігацій різко впала на цьому, що, в свою чергу, вплинуло на долар.

Слабкість долара допомогла стримати деякі втрати на ринках металів, хоча це полегшення було обмеженим.

Промислові метали, однак, зросли. Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,9% до $9 062,50 за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь зросли на 0,6% до $4,1630 за фунт.

Ринки міді очікували шквал ключових економічних показників від найбільшого імпортера Китаю, які повинні бути опубліковані пізніше на цьому тижні.