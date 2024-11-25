Акції Азії підскочили на зростанні в циклічних секторах і оптимізмі США

Більшість азіатських акцій зросли в понеділок, оскільки інвестори вкладали кошти в акції циклічних секторів напередодні останнього тижня листопада, в той час як увага була зосереджена на низці прийдешніх економічних показників, включаючи промислові дані Китаю і ВВП Індії в третьому кварталі.

Настроям також сприяло призначення новообраним президентом США Дональдом Трампом відомого інвестора Скотта Бессента на посаду міністра фінансів, який, як вважається, дотримується більш поміркованих поглядів на торговельні тарифи.

Регіональні ринки наслідували п'ятничне зростання на Волл-стріт, де попит на економічно чутливі сектори призвів до того, що індекс Dow Jones Industrial Average закрився на новому максимумі, а S&P 500 відзначив свій п'ятий переможний день поспіль.

Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли на азіатських торгах, слідуючи за оптимізмом щодо призначення Бессента. Дохідність облігацій також впала після його призначення, що дало акціям більше простору для зростання.

Інвестори відкинули побоювання щодо ризиків, викликані посиленням напруженості у відносинах між Росією та Україною. Минулого тижня Москва запустила "сучасну" ракету і пригрозила ядерною відплатою за використання Києвом ракет дальнього радіусу дії західного виробництва.

Японський індекс Nikkei 225 додав 1,2%, а TOPIX виріс на 1%. Минулого тижня обидва індекси зазнали тижневих втрат.

Південнокорейський KOSPI виріс на 1,4%, а індонезійські акції, зокрема, композитний індекс Джакартської фондової біржі підскочив на 1,7%.

Всупереч тенденції, китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite знизились на 0,6% та 0,4% відповідно. Гонконгський індекс Hang Seng знизився на 0,4%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали сильне відкриття. Агентство Reuters повідомило, що ціни на доларові облігації Adani впали майже до річного мінімуму в понеділок, оскільки інвестори скоротили свої вкладення в індійський конгломерат після звинувачень у хабарництві та шахрайстві з боку американської влади.

Сьогодні Сінгапур планує опублікувати свої показники інфляції за жовтень. Економісти, опитані Reuters, очікують, що загальна інфляція складе 1,8%, порівняно з 2% у попередньому місяці.

Центральний банк Південної Кореї ухвалить рішення щодо процентної ставки в середу, а в п'ятницю вийдуть листопадові показники інфляції в столиці Японії Токіо.

У п'ятницю Індія опублікує звіт про ВВП за третій квартал, в той час як Китай випустить індекс менеджерів із закупівель в суботу. Перед цим в середу вийдуть дані по промисловому прибутку з Китаю.

У США 27 листопада вийде основний показник інфляції - індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE), який використовує Федеральна резервна система.

Австралійський ASX 200 досяг історичного максимуму в 8452,1 пункти, збільшившись на 0,7% в понеділок завдяки зростанню акцій циклічних компаній, таких як банки та гірничодобувна промисловість. Торгівля була підкріплена глобальним поштовхом в економічно чутливих секторах, оскільки інвестори зробили ставку на більш експансивну політику адміністрації Трампа в США.

З корпоративних новин найбільша австралійська група з управління автопарком і лізингу SG Fleet Group Ltd підскочила на 24% після того, як вона підтвердила, що веде переговори щодо пропозиції про викуп на суму 1,2 млрд австралійських доларів (785 млн доларів США) від групи приватних інвесторів Pacific Equity Partners (PEP).