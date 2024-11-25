Волл-стріт закрилася з підвищенням після даних про ділову активність

У п'ятницю Волл-стріт закрилася з підвищенням, всі три основні індекси продемонстрували тижневий приріст, оскільки інвестори втішилися даними, що вказують на стійку економічну активність у найбільшій економіці світу.

Індекс ділової активності в листопаді досяг 31-місячного максимуму, чому сприяли надії на зниження процентних ставок і більш сприятливу для бізнесу політику адміністрації новообраного президента Дональда Трампа в наступному році.

Внутрішній індекс Russell 2000, орієнтований на компанії з малою капіталізацією, випередив індекси компаній з великою капіталізацією і зріс на 1,8%. За тиждень індекс виріс на 4,3%, закрившись на найвищому рівні більш ніж за тиждень.

Тим часом акції Alphabet впали на 1,7% після падіння на 4% в четвер, коли Міністерство юстиції США довело судді, що компанія монополізувала пошук в Інтернеті.

Компанія Nvidia, яка є лідером в області штучного інтелекту, також впала на 3,2% на нестабільних торгах після свого квартального прогнозу в середу.

Індекс, що відслідковує акції S&P 500, виріс на 0,78%, оскільки інвестори вийшли з акцій, що зростають.

«Я чекав цієї зміни керівництва, щоб перейти від технологій до всього іншого. Я думаю, що ми, можливо, перебуваємо в самому розпалі цього процесу. Компанії з невеликою капіталізацією поводяться набагато краще, акції поводяться краще», - сказав Марк Хаккетт, керівник відділу інвестиційних досліджень компанії Nationwide.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 426,16 пунктів, або на 0,97%, до 44 296,51, S&P 500 - на 20,63 пунктів, або на 0,35%, до 5 969,34, а Nasdaq Composite - на 31,23 пунктів, або на 0,16%, до 19 003,65.

Промислові акції очолили S&P, піднявшись на 1,36%, в той час як споживчі товари найбільше знизились, впавши на 0,69%.

За тиждень S&P 500 зріс на 1,68%, Nasdaq - на 1,73%, а Dow - на 1,96%.

Очікування щодо рішення Федеральної резервної системи в грудні нещодавно коливалися між паузою і зниженням ставки, оскільки інвестори зважували ймовірний вплив планів Трампа на тиск на ціни.

Імовірність того, що центральний банк знизить вартість запозичень на 25 базисних пунктів, становить 59,6%, згідно з FedWatch Tool від CME Group.

Геополітика була в центрі уваги минулого тижня, оскільки інвестори спостерігали за обміном ракетами між Україною та Росією після того, як Москва знизила поріг ядерної відплати. Ринки також очікували на призначення Трампом міністра фінансів.

«Той факт, що ми спокійно рухаємося вгору по сходах, дуже обнадіює і свідчить про те, що інвестори не піддаються емоціям, які могли б бути, враховуючи рівень невизначеності, з яким ми зіткнулися», - сказав Хаккетт.

Щодо новин компаній, то акції Gap Inc підскочили на 12,8% після того, як материнська компанія Old Navy підвищила свій річний прогноз продажів і заявила, що святковий сезон розпочався «з сильного старту».

Акції Intuit впали на 5,7% після того, як в четвер материнська компанія TurboTax спрогнозувала доходи і прибуток у другому кварталі нижче оцінок Волл-стріт.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), де було зафіксовано 532 нових максимуми і 41 новий мінімум, акції, що зростають, переважали акції, що падають, в співвідношенні 3,2 до 1.

На Nasdaq 3 076 акцій зросли і 1 271 впали, тож зростаючі акції переважали над тими, що впали, у співвідношенні 2,42 до 1.

Індекс S&P 500 показав 83 нових 52-тижневих максимуми і один новий мінімум, а Nasdaq Composite зафіксував 179 нових максимумів і 85 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 13,49 мільярдів акцій, порівняно з 14,65 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.