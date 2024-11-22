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АНАЛІТИКА

Ціни на золото зростають, налаштовані на сильний тижневий приріст на тлі напруженості між Росією та Україною

08:30 22.11.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у п'ятницю і були готові до значного тижневого зростання, оскільки посилення напруженості між Росією і Україною викликало масову втечу в традиційні безпечні гавані.

Цього тижня жовтий метал різко відскочив від двомісячних мінімумів, в основному завдяки тиску з боку сильнішого долара і прибутковості казначейських облігацій. Але золото все ще залишалося значно нижчим за рекордні максимуми, досягнуті наприкінці жовтня.

О 07:25 EET спотове золото подорожчало на 0,7% до 2688,70 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в грудні зросли на 0,6% до 2690,70 доларів за унцію.

Спот-золото зростає п'яту сесію поспіль і цього тижня подорожчало майже на 5%.

Попит на жовтий метал як на прихісток зріс на тлі загострення напруженості в російсько-українській війні, особливо після того, як Москва пригрозила ядерною відплатою за використання Україною ракет дальнього радіусу дії західного виробництва.

Цього тижня Україна завдала ракетного удару по Росії, на що Росія у відповідь запустила сучасну гіперзвукову ракету, здатну нести ядерну боєголовку.

Цього тижня золото значно випередило інші метали, оскільки підвищений попит на безпечний притулок допоміг жовтому металу витримати тиск з боку сильнішого долара і прибутковості казначейських облігацій.

Долар США цього тижня зріс до 13-місячного максимуму на тлі зростаючої невизначеності щодо планів Федерального резерву США щодо подальшого зниження процентних ставок. Трейдери також готувалися до підвищення ставок за президентства Дональда Трампа, оскільки очікується, що він буде проводити більш експансіоністську політику.

Дорогоцінні метали платина і срібло дещо знизилися в п'ятницю і закріпили невеликий приріст за тиждень.

Промислові метали виглядали набагато гірше, а ціни на мідь коливалися біля півторамісячних мінімумів.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,3% до $9 011,50 за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь впали на 0,5% до $4,0915 за фунт. Обидва контракти були налаштовані на невелике зростання на цьому тижні після семи тижнів сильного падіння поспіль.

Мідь постраждала від зростаючого занепокоєння з приводу млявих стимулюючих заходів в Китаї, який є найбільшим світовим імпортером міді.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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