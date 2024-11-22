Долар наблизився до 13-місячного максимуму в очікуванні наступних кроків ФРС

У п'ятницю курс долара США наблизився до 13-місячного максимуму, оскільки інвестори оцінювали перспективи зміни процентної ставки Федеральної резервної системи, а невизначеність в Європі призвела до зниження євро, в той час як біткойн наблизився до рівня $100 000.

Єна, тим часом, утримала свої позиції по відношенню до долара США після того, як внутрішні показники базової інфляції залишилися вищими за цільовий показник Банку Японії у 2%, що свідчить про те, що створюються умови для подальшого підвищення відсоткових ставок.

Індекс долара знизився на 0,05% до 107,01, недалеко від річного максимуму четверга в 107,15, найвищого рівня з 4 жовтня 2023 року, при цьому на цьому тижні було мало даних, які могли б зупинити його зростання.

Дані за ніч показали, що щотижневі первинні заявки на допомогу з безробіття в США несподівано впали до семимісячного мінімуму, але також вказали на деяке послаблення, оскільки безробітним потрібно більше часу, щоб знайти нову роботу, що дає ФРС подушку для повторного зниження ставок у грудні.

Глобальні індекси ділової активності PMI будуть опубліковані пізніше цього дня, хоча ці цифри не повинні «занадто сильно змінити ситуацію», - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

«Зараз ми просто намагаємось знайти каталізатори... (і) очевидно, що це буде залежати від того, чи знизить ФРС ставки в грудні, чи ні», - сказав Сікамор.

Основна увага буде прикута до індексу споживчих цін США за жовтень, публікація якого запланована на наступну п'ятницю.

Цього місяця долар виріс приблизно на 3% на очікуваннях, що політика новообраного президента США Дональда Трампа може знову розпалити інфляцію і обмежити можливості ФРС знижувати ставки.

Нещодавні коментарі посадовців ФРС, зокрема голови Джерома Пауелла, вказують на те, що центральний банк може піти повільнішим шляхом зниження ставок.

Очікування щодо подальшого зниження ставок останнім часом зменшились, але залишаються дещо волатильними. Згідно з даними CME's FedWatch Tool, ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на грудневому засіданні ФРС становить 57,8%, в порівнянні з 72,2% тиждень тому.

Серед політик Трампа, які обтяжують думки інвесторів, були передвиборчі обіцянки новообраного президента щодо мит, причому Європа і Китай, ймовірно, опиняться на лінії вогню.

Але такі фактори, як масштаб і послідовність політики нового президента, залишаються невідомими і, ймовірно, не стануть зрозумілими до інавгурації Трампа в січні.

Євро, який становить значну частину індексу долара, стабілізувався на рівні $1,0475 після падіння до 13-місячного мінімуму $1,0461 в четвер.

Євро був однією з головних жертв післявиборчого підйому долара. Нещодавня ескалація між Росією та Україною і політична невизначеність у Німеччині, найбільшій економіці блоку, ще більше погіршили ситуацію.

Фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,25915, що на 0,03% вище за попередній день.

Біткоїн наблизився до позначки $100 000, утримуючись на рівні $98 080,92 після досягнення рекордного максимуму в $99 057 в четвер.

Криптовалюта зросла більш ніж на 40% після виборів у США на очікуваннях, що Трамп послабить регуляторне середовище для криптовалют.

Японська єна, яка минулого тижня була відкинута нижче 156 за долар, отримала поштовх, оскільки базова інфляція в Японії в жовтні перевищила цільовий показник центрального банку в 2% і виявилася на 2,3% вище, ніж роком раніше, свідчать дані, опубліковані в п'ятницю.

«Нове посилення базової інфляції в поєднанні з нещодавнім відновленням споживчих витрат і новим ослабленням єни посилюють аргументи на користь чергового підвищення ставки Банком Японії в наступному місяці», - написав Марсель Тіліант, глава Азіатсько-Тихоокеанського регіону Capital Economics, в аналітичній записці.

Долар в останній раз знизився на 0,17% за день до 154,27 ієни.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда в четвер заявив, що банк ретельно вивчить дані перед переглядом ставки в наступному місяці і «серйозно» візьме до уваги вплив, який рух єни може мати на економічні та цінові перспективи.