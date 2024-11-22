Волл-стріт закрилася з підвищенням, а Dow та S&P досягли тижневих максимумів

Основні індекси Волл-стріт закрилися з підвищенням після нестабільних торгів у четвер, а «блакитні фішки» Dow і S&P 500 досягли тижневих максимумів.

Зростанню Dow Jones Industrial Average сприяв ріст акцій хмарної компанії Salesforce на 3,1% після того, як три брокерські компанії підвищили свої цінові орієнтири по акціях.

Акції найбільшої компанії Волл-стріт, Nvidia, додали 0,5% після коливань після публікації звітності в середу. Компанія перевершила очікування щодо квартальних результатів, а також спрогнозувала виручку в четвертому кварталі, яка перевищила очікування.

«Звіт про прибутки (Nvidia) був дуже, дуже хорошим. Деякі цифри були вищими, але вони розчарували, проте фундаментальні показники ШІ та Nvidia продовжують працювати на повну потужність, і прогноз на наступний рік є позитивним», - сказав Ентоні Саглімбене, головний ринковий стратег Ameriprise Financial.

Деякі інвестори не були вражені тим, що прогноз був найповільнішим за останні сім кварталів.

Широкий індекс Філадельфійської фондової біржі SE Semiconductor піднявся на 1,6%.

Dow Jones Industrial Average виріс на 461,88 пункту, або 1,06%, до 43 870,35, S&P 500 - на 31,60 пункту, або 0,53%, до 5 948,71, а Nasdaq Composite - на 6,28 пункту, або 0,03%, до 18 972,42.

Акції Alphabet впали на 4,7% до чотиритижневого мінімуму після того, як Міністерство юстиції США довело судді, що Google повинен продати свій браузер Chrome і вжити інших заходів, щоб покласти край своїй монополії на пошук в Інтернеті.

Втрати акцій позначились на секторі комунікаційних послуг, який став найбільшим падінням у секторі, впавши на 1,73%. Акції комунальних підприємств привели S&P до зростання.

Акції Amazon.com впали на 2,2% після повідомлення про те, що наступного року компанія, ймовірно, зіткнеться з розслідуванням ЄС щодо того, чи надає вона перевагу товарам власного бренду на своєму онлайн-маркетплейсі.

Що стосується даних, то щотижневий звіт про заявки на допомогу з безробіття показав, що минулого тижня вони несподівано знизилися, що свідчить про відновлення зростання зайнятості в листопаді.

Інвестори будуть уважно стежити за коментарями представників Федеральної резервної системи до засідання FOMC в середині грудня.

Прогнози на грошовому ринку схиляються до того, що ФРС знизить процентну ставку на 25 базисних пунктів у грудні, згідно з даними FedWatch від CME Group.

«Ми трохи відійшли від виборів, ми отримали звіт Nvidia, тому наступне, чого чекатимуть ринки - це засідання ФРС, і деякі політичні заяви чиновників ФРС цього тижня вказують на можливу паузу в грудні», - сказав Саглімбене.

Президент ФРБ Річмонда Том Баркін заявив, що Сполучені Штати більш вразливі до інфляційних шоків, ніж у минулому.

Президент ФРБ Чикаго Остін Гулсбі заявив у четвер, що підтримує подальше зниження процентних ставок і готовий робити це повільніше.

Трейдери також стежили за геополітичною напруженістю між Україною і Росією, яка призвела до зростання цін на нафту і сприяла зростанню енергетичного сектору на 0,8%.

Акції виробника техніки Deere виросли на 8% після повідомлення про оптимістичні показники прибутку в четвертому кварталі, в той час як компанія Snowflake, що займається розробкою штучного інтелекту, підскочила на 32,7% після підвищення свого річного прогнозу виручки від реалізації продукції.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 3,17 до 1. На NYSE було зафіксовано 380 нових максимумів і 88 нових мінімумів.

На Nasdaq 2,875 акцій зросли і 1,444 впали, оскільки акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,99 до 1. Індекс S&P 500 показав 67 нових 52-тижневих максимумів і чотири нових мінімуми, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 138 нових максимумів і 149 нових мінімумів.