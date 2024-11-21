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Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає до єни
14:46 21.11.2024 |
Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у четвер, різко дешевшає в парі з єною.
Ринок очікує публікації щотижневого звіту про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США, а також даних про продаж житла в країні на вторинному ринку в жовтні.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - втрачає 0,05%.
Напередодні DXY зріс на 0,4%, і експерти ING прогнозують його подальше зростання, зазначаючи, що очікування трейдерів щодо чергового зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою в грудні скорочуються у зв'язку з обранням президентом США Дональда Трампа.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової відсоткової ставки, ймовірність її зниження американським ЦБ у грудні на 25 базисних пунктів з поточного рівня в 4,5-4,75% трейдери оцінюють наразі в 52% проти 82,5% тижнем раніше, за даними CME FedWatch.
За даними на 14:00 EET у четвер пара євро/долар торгується на рівні $1,0521 порівняно з $1,0546 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара опустився до $1,2637 з $1,2652 напередодні.
Вартість американської валюти в парі з єною впала до 154,54 єни з 155,43 єни за підсумками торгів у середу. Глава Банку Японії Кадзуо Уеда заявив у четвер, що ЦБ "серйозно враховує коливання валютних курсів, формуючи свої прогнози для ВВП та інфляції", поряд із факторами, що викликають ці коливання.
Курс долара в парі з офшорним юанем опустився до 7,2454 юаня з 7,2504 юаня напередодні.
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