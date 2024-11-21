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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2894грн/$1
12:37 21.11.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 21 листопада 2024 року.
|Показник
|20.11.2024
|21.11.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2718
|41.2894
|0.04
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 21 листопада- 41,2533 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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