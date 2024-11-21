Європейські ринки акцій знижуються

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знижуються в четвер, трейдери зберігають обережний настрій через ескалацію геополітичної напруженості.

Ринок чекає на публікацію щотижневого звіту про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США, а також даних про продаж житла в країні на вторинному ринку в жовтні.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними о 11.45 EET опустився на 0,54%, до 497,79 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втратив 0,17%, німецький DAX - 0,44%, французький CAC 40 - 0,77%, італійський FTSE MIB - 0,98%, іспанський IBEX 35 - 0,58%.

Європейські статдані, оприлюднені у четвер, показали покращення настрою представників французької промисловості.

Індекс оптимізму представників цього сектору в листопаді зріс до 97 пунктів із 93 пунктів у жовтні, повідомило Національне статистичне управління Insee. Консенсус-прогноз опитаних Trading Economics експертів передбачав підвищення індексу до 95 пунктів.

Опубліковані дані показують, що промисловий сектор Франції не надто побоюється введення обраним президентом США Дональдом Трампом високих мит на весь імпорт, зазначає The Wall Street Journal.

Котирування акцій напівпровідникових компаній ASML Holding, Infineon Technologies та STMicroelectronics знизилися відповідно на 1,3%, 0,7% та 0,6% після публікації звітності американського чіпмейкера Nvidia Corp. Квартальні результати Nvidia виявилися кращими за очікування ринку, проте її прогнози на поточний квартал розчарували деяких експертів.

Папери автовиробників дешевшають у ході торгів. Вартість акцій Porsche опустилася на 1,4%, BMW - на 1,9%, Mercedes-Benz - на 1,4%, Volkswagen - на 0,7%, Stellantis та Renault - на 1,6%.

Продаж автомобілів в Європейському союзі в жовтні збільшився на 1,1%, повідомила в четвер Європейська асоціація виробників автомобілів (ACEA). Число нових легкових машин, зареєстрованих у країнах ЄС, досягло 866,397 тис. порівняно з 856,762 тис. у жовтні минулого року.

Папери швейцарської Novartis додали у ціні 0,1%. Фармкомпанія покращила прогноз підвищення продажів на період до 2028 року включно, зазначивши "потужний імпульс до зростання" виручки від уже наявних препаратів та плани виведення на ринок нових.

Ринкова вартість JD Sports Fashion знизилася на 13,4%. Британський рітейлер спортивних товарів заявив, що його прибуток після сплати податків цього року буде ближчим до нижньої межі озвученого ним раніше прогнозного діапазону, зазначивши "суттєве послаблення попиту" останнім часом.

Акції Zurich Insurance подорожчали на 2%. Швейцарський страховик ставить за мету досягти середньорічних темпів зростання прибутку з розрахунку на акцію в 2025-2027 рр. лише на рівні 9% і більше. Попередній план компанії припускав, що цей показник зростатиме в середньому на 8% у 2023-2025 роках.