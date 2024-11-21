Ціни на золото зростають, оскільки напруженість у відносинах між Росією та Україною підживлює попит на прихісток

Ціни на золото зросли на торгах в Азії в четвер, оскільки загострення напруженості між Росією та Україною підкріпило попит на прихісток, допомагаючи зливкам витримати зміцнення долара.

Золото зростає четверту сесію поспіль, продовжуючи відновлення з більш ніж двомісячних мінімумів. Але темпи зростання жовтого металу, схоже, сповільнилися на тлі тиску з боку долара, оскільки трейдери переоцінили очікування щодо зниження процентних ставок в США.

О 07:00 EET спотове золото подорожчало на 0,2% до 2656,84 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, зросли на 0,3% до 2659,15 доларів за унцію.

Жовтий метал був підтриманий зростанням попиту на безпечний притулок в умовах посилення напруженості між Росією та Україною після того, як США дозволили Києву використовувати ракети дальнього радіусу дії.

Росія у відповідь знизила поріг ядерної відплати і попередила про різку ескалацію конфлікту у зв'язку з цим кроком США. Цього тижня Україна здійснила серію ракетних ударів по російських територіях, використовуючи зброю західного виробництва.

Побоювання ескалації конфлікту підштовхнули трейдерів до золота, допомагаючи жовтому металу відновитися після падіння з рекордних максимумів за останні два тижні.

Протягом останніх двох тижнів золото зазнавало значних втрат, оскільки апетит до ризику був спочатку підвищений перемогою Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

Перемога Трампа також призвела до того, що трейдери почали закладати в ціну перспективу підвищення процентних ставок у США в довгостроковій перспективі, що підтримало долар і прибутковість казначейських облігацій. У четвер долар торгувався трохи нижче річного максимуму.

Невизначеність щодо процентних ставок в США посилили непевні дані по інфляції, опубліковані минулого тижня, в той час як Федеральна резервна система в останніх зверненнях була менш оптимістичною.

Трейдери зменшили очікування щодо зниження ставки в грудні.

CME Fedwatch показав, що трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у грудні на рівні 57,3% порівняно з 85,7% минулого тижня. Бети на збереження ставки зросли до 42,7% з 14,3% тиждень тому.

Ця думка тиснула на золото, оскільки вищі ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій в жовтий метал.

Інші дорогоцінні метали зросли в четвер, але також зазнали втрат протягом останніх двох тижнів. Ф'ючерси на платину зросли на 0,4% до $970,35 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,7% до $31,225 за унцію.

Серед промислових металів, ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,2% до $9 109,50 за тонну, в той час як грудневі ф'ючерси на мідь впали на 0,2% до $4,1442 за фунт.

Ціни на мідь впали через зростання занепокоєння з приводу уповільнення попиту в Китаї, особливо після того, як нещодавні заходи зі стимулювання економіки та економічні показники країни виявилися невтішними.