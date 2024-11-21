Долар зростає, оскільки ринки зосереджені на політиці Трампа і прогнозах ФРС

Долар США в четвер залишався в цілому твердим, оскільки трейдери очікували більшої ясності щодо запропонованої політики новообраного президента США Дональда Трампа і намагалися вгадати перспективи менш агресивного зниження процентних ставок з боку Федеральної резервної системи.

Після триденної перерви долар знову почав зростати, а інвестори підняли індекс долара проти його ключових конкурентів ближче до річного максимуму 107,07, досягнутого минулого тижня.

Долар виріс більш ніж на 2% з моменту президентських виборів у США 5 листопада на бетах на те, що політика Трампа може відновити інфляцію і стримати майбутнє зниження ставок ФРС.

У той же час трейдери оцінюють, що означають передвиборчі обіцянки Трампа щодо тарифів для решти світу, причому Європа і Китай, швидше за все, опиняться на лінії вогню.

«Зараз важко продавати долар США», враховуючи, що інвестори також все частіше зважують можливість того, що ФРС може не знизити ставки наступного місяця, - сказав старший ринковий аналітик Метт Сімпсон з City Index.

Ці настрої були викликані різкими коливаннями ринкових цін, які в даний час визначають ймовірність зниження ставки ФРС на грудневому засіданні на рівні трохи менше 54%, в порівнянні з 82,5% всього тиждень тому, згідно з даними CME's FedWatch Tool.

Опитування Reuters показало, що більшість економістів очікують, що ФРС знизить ставки на грудневому засіданні, причому в 2025 році зниження буде меншим, ніж очікувалося місяць тому, через ризик зростання інфляції через політику Трампа.

Окремі коментарі двох голів ФРС Мішель Боуман та Лізи Кук у середу дали мало ясності щодо подальших дій ФРС: одна з них послалася на занепокоєння щодо інфляції, а інша висловила впевненість, що ціновий тиск і надалі послаблюватиметься.

Індекс долара утримався на рівні 106,56, що вище тижневого мінімуму, досягнутого на попередній сесії.

Курс євро майже не змінився і склав $1,054725 після падіння на 0,5% в середу, повернувшись до мінімуму минулого тижня в $1,0496, що є найнижчим показником по відношенню до долара з жовтня 2023 року.

«Конфлікт між Росією та Україною загострюється, що ще більше погіршує настрої по відношенню до євро поряд з перспективами торгових мит», - сказав Сімпсон з City Index, ще один "бугаєвий сигнал" для індексу долара, враховуючи велику вагу євро.

У середу Україна випустила залп британських крилатих ракет Storm Shadow по Росії, останню нову західну зброю, яку їй дозволили використовувати по російських цілях, через день після того, як вона випустила американські ракети ATACMS.

Долар дещо втратив проти єни, знизившись на 0,33% до 154,91 єни, хоча японська валюта залишається під тиском.

Минулого тижня валютна пара піднялась вище позначки 156 вперше з липня, що викликало занепокоєння, що японська влада може знову вжити заходів для підтримки єни.

Основна увага буде прикута до голови Банку Японії Кадзуо Уеда, який має виступити на фінансовому форумі в Токіо в четвер, після того, як на початку тижня він залишив двері відкритими для грудневого підвищення ставки в своїх виважених коментарях.

Інвестори будуть шукати будь-які більш вагомі ознаки того, що підвищення ставок в кінці року неминуче, оскільки ринкові ціни майже рівномірно розділилися на фоні нещодавнього падіння єни до 38-річного мінімуму, досягнутого в липні.

Фунт стерлінгів виріс на 0,07% до $1,2656. Дані в середу показали, що британська інфляція минулого місяця підскочила більше, ніж очікувалося, і знову перевищила цільовий показник Банку Англії в 2%, підтримуючи обережний підхід центрального банку до зниження процентних ставок.

У той же час, біткойн досяг рекордного максимуму в $95 016 в середу, підтриманий повідомленням про те, що компанія Трампа, яка займається соціальними мережами, веде переговори про покупку крипто-трейдингової компанії Bakkt.

За останні кілька тижнів біткоїн був охоплений бурхливим зростанням завдяки надіям на те, що новообраний президент створить більш сприятливе регуляторне середовище для криптовалют.