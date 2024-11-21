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АНАЛІТИКА

Торги на Волл-стріт закрилися різноспрямовано, акції Nvidia знизились після дзвінка

07:53 21.11.2024 |

Фінанси

 

Технологічний індекс Nasdaq закрився в середу з пониженням, зробивши перерву в зростанні попередньої сесії, оскільки інвестори були стурбовані ескалацією напруженості між Росією та Україною і слабкими результатами Target, в той час як вони очікували прибутку від мега-компанії Nvidia, яка вийшла після дзвоника.

Наприкінці сесії індекси Dow і S&P 500 зафіксували зростання, причому Dow закрився з підвищенням, а S&P 500 - майже без змін.

Акції впали на початку сесії після того, як з'явилося повідомлення про те, що Україна запустила британські ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow на російську територію. У вівторок Україна запустила ракети ATACMS американського виробництва по території Росії, а Росія оголосила, що знизила поріг для ядерних дій.

Індекс страху на Волл-стріт підскочив до 18,79, а потім знизився до 17,24, все ще залишаючись на найвищому рівні з часу президентських виборів у США 5 листопада.

«Сьогодні ринок став трохи більш захисним після вчорашнього сильного ралі з боку акцій, що ростуть, і технологічного сектора», - сказав Джеймс Ріган, директор з досліджень в області управління капіталом в D.A. Davidson.

«Можливо, існує консервативний погляд на результати Nvidia або більш широка реакція на результати Target, яка є споживчим лідером. Існує також більше геополітичних проблем, пов'язаних з напруженістю в Україні та Росії, а також евакуацією посольств США», - сказав Реган.

Виробник чіпів для штучного інтелекту Nvidia впав на 0,76% під час торгової сесії напередодні її результатів. Акції компанії впали ще більше після дзвінка, коли її прогноз доходів у четвертому кварталі виявився трохи вищим за очікування, але не виправдав завищених очікувань деяких інвесторів.

Під час звичайних торгів «важковаговик» індексу потягнув за собою сектор інформаційних технологій на 0,23%, а технологічний індекс Nasdaq - на 0,11%.

Target впав на 21,4% після того, як рітейлер спрогнозував порівняльні продажі та прибуток у святковому кварталі нижче очікувань Волл-стріт після помилки в оцінці третього кварталу.

Індекс споживчих настроїв найбільше знизився в секторі, впавши на 0,57%.

Акції компаній росту такі як Tesla та Amazon.com, також впали на 1,15% та 0,85% відповідно.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 139,53 пункти, або на 0,32%, до 43 408,47, S&P 500 - на 0,13 пункти, або на 0,00%, до 5 917,11, а Nasdaq Composite втратив 21,32 пункти, або 0,11%, до 18 966,14.

За даними BofA Global Research, акції Nvidia майже потроїлися в ціні цього року, забезпечивши близько 20% прибутковості S&P 500 за останні 12 місяців.

«Ми починаємо бачити коментарі від великих компаній, які вкладають капітал у ШІ, розповідають про приклади того, як ці витрати конвертуються у вищі доходи або економію витрат. Це добре для таких компаній, як Nvidia, які стоять на стороні технологій, що витрачають на ШІ», - сказав Білл Мерц, керівник відділу досліджень ринків капіталу в групі управління активами U.S. Bank.

Акції криптовалют зросли, коли біткойн підскочив вище $94 000, а акції MicroStrategy злетіли на 10%, а MARA Holdings - на 13,9%.

Трейдери збільшили бети на те, що центральний банк США залишить процентні ставки без змін на своєму грудневому засіданні після сильних економічних даних і ознак стійкої інфляції.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі емітенти переважали над зростаючими у співвідношенні 1,24 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 184 нових максимумів і 94 нових мінімумів.

На Nasdaq 2 007 акцій зросли, а 2 245 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,12 до 1. Індекс S&P 500 показав 30 нових 52-тижневих максимумів і 13 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 92 нових максимуми і 163 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 13,20 мільярдів акцій, порівняно з 14,32 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

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