Долар США зростає до основних валют, підйом до єни сягає 0,8%

Долар США зміцнюється до основних світових валют.

Євро торгується вдень у середу в районі $1,0556 порівняно з $1,0597 на закриття минулої сесії.

Вартість єдиної європейської валюти перебуває зараз у районі 164,46 єни порівняно зі 163,88 єни на кінець попереднього торгового дня. Курс долара становить 155,82 єни проти 154,66 єни.

Японська нацвалюта розгубила частину нещодавнього зростання, оскільки словесні інтервенції представників влади, мабуть, втратили свою ефективність, пише Trading Economics. Ринки тепер розглядають рівень 160 єн/$1 як потенційний тригер для подальшого втручання уряду, аналогічного вжитим у липні діям, вважають аналітики.

Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США відносно шести основних світових валют, зріс на 0,41% відносно рівня на закриття попередніх торгів - до 106,64 пункту. Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, збільшився на стільки ж.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2662 проти $1,2681 на закриття сесії днем раніше. Курс євро становить 0,8338 фунта проти 0,8357 у вівторок.

Споживчі ціни у Великій Британії в жовтні зросли на 2,3% у річному вираженні, йдеться в опублікованому в середу звіті Національного статистичного управління (ONS) країни. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з 1,7% у вересні і стала максимальною за пів року. Аналітики в середньому прогнозували підвищення цін минулого місяця на 2,2%, за даними Trading Economics.

