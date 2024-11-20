Акції Європи відновлюються після спаду напередодні

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зростають у середу після спаду напередодні, інвестори оцінюють статдані та новини емітентів.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11:25 EET підвищився на 0,59%, до 503,54 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додає 0,26%, німецький DAX - 0,64%, французький CAC 40 - 0,55%, італійський FTSE MIB - 0,54%, іспанський IBEX 35 - 1,05%.

Споживчі ціни у Великій Британії у жовтні зросли на 2,3% у річному вираженні, йдеться в опублікованому в середу звіті Національного статистичного управління (ONS) країни.

Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з 1,7% у вересні і стала максимальною за півроку.

Аналітики в середньому прогнозували підвищення цін минулого місяця на 2,2%, за даними Trading Economics.

Акції британського розробника бухгалтерського програмного забезпечення Sage Group дорожчають на 16,8% і очолюють списки лідерів зростання у складі Stoxx 600 і FTSE 100. Компанія звітувала про зростання річного операційного прибутку на 43% і запустила buyback на 400 млн. фунтів стерлінгів.

Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia Corp. збільшує капіталізацію на 2,1% після новин про угоду в області 5G з індійською Bharti Airtel.

Котирування паперів британської тютюнової Imperial Brands, що відзвітувала напередодні про несподіване зростання річного чистого прибутку, підвищується на 1,1%.

Ринкова вартість німецького обслуговування доставки Delivery Hero збільшується на 3,1%. У вівторок стало відомо, що обсяг IPO його близькосхідного підрозділу Talabat може перевищити $1,5 млрд.

Акції La Francaise des Jeux дешевшають на максимальні у складі загальноєвропейського індексу 4,6% після того, як Credit Agricole Assurances повідомила про плани продати 2,2% французької гральної компанії.

Британська Crest Nicholson зменшує ринкову вартість 0,9%. Девелопер погіршив річний прогноз скоригованого доподаткового прибутку.