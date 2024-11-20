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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2718 грн/$1
12:37 20.11.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 20 листопада 2024 року.
|Показник
|19.11.2024
|20.11.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3666
|41.2718
|-0.23
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 20 листопада- 41,3310 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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